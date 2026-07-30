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Destiny 2 na stałe wyłącza jeden zestaw pancerza. Powodem był nieskończony zapas specjalnej amunicji

Mikołaj Berlik
2026/07/30 12:30
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Twórcy zareagowali na poważny problem.

Bungie podjęło decyzję o trwałym wyłączeniu jednego z bonusów pancerza w Destiny 2. Zestaw nie zostanie już ponownie aktywowany w trybach PvP, ponieważ powodował poważny problem pozwalający graczom zdobywać nieskończoną ilość amunicji specjalnej w Tyglu.

Destiny 2
Destiny 2

Destiny 2 – Cyberserpent Null traci część bonusu w PvP

Problem dotyczy czteroczęściowego bonusu Bountiful Munitions z zestawu Cyberserpent Null, który można zdobyć w trybie Gambit. Bonus działał w połączeniu z efektem Adrenal Rush, zapewniającym zwiększoną szybkość przeładowania i obsługi broni po sprintowaniu. Bountiful Munitions pozwalał natomiast zdobywać postęp do specjalnej amunicji za zabójstwa podczas aktywnego efektu.

Wczytywanie ramki mediów.

Z powodu problemu, w którym gracze mogą respawnować się w pobliżu nieskończonej ilości Specjalnej Amunicji w Crucible, wyłączymy bonus zestawu 4 elementów z zestawu pancerza Gambit „Cyberserpent Null” w playlistach Crucible Ops. Tak, obejmuje to Iron Banner, który jest właśnie aktywny!

W trybach PvP, w tym w Iron Banner, kombinacja ta mogła prowadzić do sytuacji, w której gracze generowali nieskończone ilości amunicji specjalnej, zaburzając balans rozgrywki. Bungie zdecydowało więc, że bonus zostanie wyłączony na stałe w całym Tyglu. Sam zestaw nadal będzie działał normalnie w aktywnościach PvE.

GramTV przedstawia:

Cyberserpent Null nie jest pierwszym zestawem, który został usunięty z rozgrywek PvP z powodu krytycznych błędów. Na początku lipca Bungie wyłączyło również te zestawy pancerza z lochów: Grasp of Avarice i Duality. Oba zostały zablokowane w Tyglu po wykryciu problemów wpływających na działanie gry. Co szczególnie pechowe dla graczy, pancerze te pojawiły się wraz z aktualizacją Monuments of Triumph zaledwie kilka tygodni wcześniej.

Destiny 2 jest dostępne na PC, Xbox i PlayStation.

Źródło:https://gamerant.com/destiny-2-armor-set-gambit-crucible-iron-banner-disable/

Tagi:

News
PC
Xbox One
Destiny
Destiny 2
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
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