Destiny 2 na stałe wyłącza jeden zestaw pancerza. Powodem był nieskończony zapas specjalnej amunicji

Bungie podjęło decyzję o trwałym wyłączeniu jednego z bonusów pancerza w Destiny 2. Zestaw nie zostanie już ponownie aktywowany w trybach PvP, ponieważ powodował poważny problem pozwalający graczom zdobywać nieskończoną ilość amunicji specjalnej w Tyglu.

Destiny 2 – Cyberserpent Null traci część bonusu w PvP

Problem dotyczy czteroczęściowego bonusu Bountiful Munitions z zestawu Cyberserpent Null, który można zdobyć w trybie Gambit. Bonus działał w połączeniu z efektem Adrenal Rush, zapewniającym zwiększoną szybkość przeładowania i obsługi broni po sprintowaniu. Bountiful Munitions pozwalał natomiast zdobywać postęp do specjalnej amunicji za zabójstwa podczas aktywnego efektu.

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