Twórcy Dooma uspokajali po zwolnieniach. Byli pracownicy widzą to inaczej

Hugo Martin przekonywał, że doniesienia o zniszczeniu studia były przesadzone. Teraz anonimowi obecni i byli pracownicy twierdzą, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

Po ogłoszeniu przez Microsoft kolejnej fali zwolnień pojawiły się doniesienia, że mocno ucierpiało również id Software, czyli legendarne studio odpowiedzialne za serie Doom i Quake. Studio postanowiło jednak uspokoić sytuację oficjalnym komunikatem. Kilka dni temu reżyser najnowszych odsłon Dooma, Hugo Martin, zapewniał, że sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak przedstawiały ją wcześniejsze raporty. Czyżby?

Duża część osób pracująca przy Doomie została zwolniona

Teraz do sprawy wrócił serwis Game Developer, który powołuje się na rozmowy z anonimowymi obecnymi i byłymi pracownikami studia. Według źródeł redakcji z początkiem miesiąca pracę straciło około dwóch trzecich osób, które wcześniej pracowały przy Doomie (2016), w tym deweloperzy odgrywający kluczową rolę podczas powstawania gry. Jeden z rozmówców nie krył rozczarowania wypowiedzią Martina.