WeWantDestiny3. Fani przejęli czat podczas State of Play

Wiele, ale nie wszystkie. Gracze dobitnie dali bowiem do zrozumienia, że czegoś im brakuje.
Destiny 3 na State of Play. W pewnym sensie
Jeżeli ktoś na żywo oglądał stream ze State of Play, w oczy z pewnością rzucił mu się prawdziwy spam, jaki zalał live chat. Społeczność, poza zwyczajowym komentowaniem tego, co akurat było prezentowane, z uporem maniaka wrzucało długie wiadomości, skupione de facto na krótkim, powtarzanym wielokrotnie zwrocie – #WeWantDestiny3. Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, żadnego Destiny 3 na pokazie od Sony niebyło. Był za to Marathon, który stworzyło to samo studio, Bungie, a który pomimo niezadowalających jak na razie rezultatów właśnie otrzymał 2. sezon rywalizacji.
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