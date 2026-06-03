WeWantDestiny3. Fani przejęli czat podczas State of Play

Dla samego Sony to z pewnością swego rodzaju cios wizerunkowy. Wszak japońskiemu gigantowi zależało raczej na tym, by wszyscy pisali o pokazanych produkcjach, a nie o grze, która być może nigdy nawet nie powstanie. A nawet jeśli, to raczej nieprędko, bo na ten moment żadne prace nad Destiny 3 nie zostały rozpoczęte. Mimo to niedawno Bungie ogłosiło, iż kończy wsparcie dla Destiny 2, co nie zostało zbyt dobrze przyjęte przez społeczność tej produkcji. Dość powiedzieć, że stworzyła ona nawet petycję w sprawie trzeciej części, którą już pod koniec maja podpisało więcej osób niż prawdopodobnie kiedykolwiek grało jednocześnie w Marathon.

Jeżeli i was rozpraszały komentarze sfrustrowanych graczy, spokojnie. W naszym podsumowaniu znajdziecie wszystko, co zaprezentowano podczas wtorkowego State of Play. A pokazano dużo, bo był i Wolverine, i nowy Silent Hill, i drugie Control, i nawet pojawiający się od dawna w medialnych doniesieniach God of War, w którym głównym bohaterem nie jest bynajmniej Kratos.