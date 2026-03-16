Oscary 2026 rozdane. Warner Bros. deklasuje konkurencję, Polak z Oscarem

Jakub Piwoński
2026/03/16 04:09
Za nami 98. ceremonia rozdania Oscarów. Oto lista zwycięzców i najważniejszych rozstrzygnięć tegorocznej gali.

W Dolby Theatre w Los Angeles opadła już kurtyna po nocy pełnej emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Zakończyła się 98. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Gospodarzem gali – podobnie jak rok temu – był Conan O’Brien. Wśród filmów z największymi szansami na statuetki wymieniano m.in. Grzeszników, Jedną bitwę po drugiej, Hamleta i Wielkiego Marty’ego. Który film okazał się najlepszy?

Oscary 2026 rozdane

Jedna bitwa po drugiej okazała się wielkim zwycięzcą tegorocznego rozdania Oscarów, przypieczętowując tym samym triumfalny pochód w całym sezonie nagród. Film zwyciężył w najważniejszej kategorii – najlepszego filmu – a także za reżyserię i scenariusz adaptowany, co dało trzy statuetki Paulowi Thomasowi Andersonowi. Łącznie produkcja zdobyła sześć nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej i zdominowała tegoroczną galę.

Był to zarazem wielki triumf studia Warner Bros., ponieważ drugim tytułem z największą liczbą statuetek okazali się Grzesznicy. Film, który wcześniej zdobył rekordową liczbę nominacji, ostatecznie cztery z nich zamienił w złoto. Najbardziej znacząca okazała się nagroda dla Ryana Cooglera za scenariusz oryginalny. Niemałą sensację wywołała także wygrana Michaela B. Jordana – jeszcze niedawno wydawało się, że w kategorii aktorskiej pewniakiem jest Timothée Chalamet. Aktor z Grzeszników zdobył jednak przychylność środowiska, wcześniej triumfując na gali Gildii Aktorów, co przechyliło szalę na jego korzyść. Jessie Buckley, aktorka z filmu Hamnet, była od początku typowana do wygranej i tak też się stało.

Trzy statuetki zdobył także Frankenstein. Jedna z nagród przypadła twórcom za kostiumy – w tej kategorii film pokonał również polską rywalkę. Tegoroczna ceremonia miała jednak swój polski akcent. Była nim wygrana filmu The Girl Who Cried Pearls, współreżyserowanego przez Maćka Szczerbowskiego. Warto odnotować także remis w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego oraz historyczny moment – po raz pierwszy w historii Oscara otrzymała kobieta będąca autorką zdjęć (Grzesznicy). Po raz pierwszy przyznano też nagrodę za casting.

Jedna bitwa po drugiej – najlepszy film

Ceremonia przebiegała raczej w przewidywalnym tonie, choć nie zabrakło zaskoczeń – faworyzowany Stellan Skarsgård musiał uznać wyższość Seana Penna, dla którego wygrana za rolę w Jednej bitwie po drugiej jest już trzecim Oscarem w karierze. Nie zabrakło też politycznych odniesień. Wręczający jedną z nagród Javier Bardem zamanifestował poparcie dla wolnej Palestyny. Największym przegranym gali okazał się Wielki Marty, który mimo wielu oczekiwań nie zdobył żadnej statuetki.

W tym roku szczególnie dużo miejsca poświęcono segmentowi In Memoriam – twórcy pozwolili aktorom wspominać swoich zmarłych kolegów i koleżanki. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, ponieważ realizatorzy nie wspomnieli o Brigitte Bardot.

Zadowolony może być natomiast Netflix – K-popowe łowczynie demonów triumfowały zarówno w kategorii najlepszej animacji, jak i najlepszej piosenki. Gospodarz wieczoru, Conan O’Brien, mimo raczej zachowawczych żartów nie omieszkał też zakpić z platform streamingowych, przypominając, że Oscary pozostają przede wszystkim świętem kina. I w takim duchu zapamiętana zostanie tegoroczna gala.

Pełna lista zwycięzców:

Najlepszy film

  • Jedna bitwa po drugiej
  • Bugonia
  • F1: Film
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Tajny agent
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy
  • Sny o pociągach

Aktor pierwszoplanowy

  • Michael B. Jordan – Grzesznicy
  • Timothée Chalamet – Wielki Marty
  • Leonardo DiCaprio – Jedna bitwa po drugiej
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Wagner Moura – Tajny agent

Aktorka pierwszoplanowa

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Wartość sentymentalna
  • Emma Stone – Bugonia

Reżyseria

  • Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Wielki Marty
  • Joachim Trier – Wartość sentymentalna
  • Ryan Coogler – Grzesznicy

Aktorka drugoplanowa

  • Amy Madigan – Zniknięcia
  • Elle Fanning – Wartość sentymentalna
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Wartość sentymentalna
  • Wunmi Mosaku – Grzesznicy
  • Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej

Aktor drugoplanowy

  • Sean Penn – Jedna bitwa po drugiej
  • Benicio Del Toro – Jedna bitwa po drugiej
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Grzesznicy
  • Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna

Scenariusz oryginalny

  • Grzesznicy
  • Blue Moon
  • To był zwykły przypadek
  • Wielki Marty
  • Wartość sentymentalna

Scenariusz adaptowany

  • Jedna bitwa po drugiej
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Sny o pociągach

Casting

  • Jedna bitwa po drugiej
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Tajny agent
  • Grzesznicy

Zdjęcia

  • Grzesznicy
  • Frankenstein
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Sny o pociągach

Dokument pełnometrażowy

  • Pan Nikt kontra Putin
  • Prawo Alabamy
  • Come See Me in the Good Light
  • Cięcie skał
  • Idealna sąsiadka

Dokument krótkometrażowy

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Film międzynarodowy

  • Wartość sentymentalna
  • Tajny agent
  • To był zwykły przypadek
  • Sirât
  • Głos Hind Rajab

Pełnometrażowa animacja

  • K-popowe łowczynie demonów
  • Arco
  • Elio
  • Mała Amelia
  • Zwierzogród 2

Animowany film krótkometrażowy

  • The Girl Who Cried Pearls
  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Fabularny film krótkometrażowy

  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva
  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama

Charakteryzacja i fryzury

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Grzesznicy
  • Smashing Machine
  • Brzydka siostra

Kostiumy

  • Frankenstein
  • Avatar: Ogień i popiół
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Grzesznicy

Scenografia

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy

Muzyka oryginalna

  • Grzesznicy
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jedna bitwa po drugiej

Piosenka

  • Golden – K-popowe łowczynie demonów
  • Dear Me – Diane Warren: Relentless
  • I Lied To You – Grzesznicy
  • Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi!
  • Train Dreams – Sny o pociągach

Montaż

  • Jedna bitwa po drugiej
  • F1: Film
  • Wielki Marty
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy

Dźwięk

  • F1: Film
  • Frankenstein
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy
  • Sirât

Efekty wizualne

  • Avatar: Ogień i popiół
  • F1: Film
  • Jurassic World: Odrodzenie
  • The Lost Bus
  • Grzesznicy

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




