Oscary 2026 rozdane. Warner Bros. deklasuje konkurencję, Polak z Oscarem

Za nami 98. ceremonia rozdania Oscarów. Oto lista zwycięzców i najważniejszych rozstrzygnięć tegorocznej gali.
W Dolby Theatre w Los Angeles opadła już kurtyna po nocy pełnej emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Zakończyła się 98. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Gospodarzem gali – podobnie jak rok temu – był Conan O’Brien. Wśród filmów z największymi szansami na statuetki wymieniano m.in. Grzeszników, Jedną bitwę po drugiej, Hamleta i Wielkiego Marty’ego. Który film okazał się najlepszy?
Oscary 2026 rozdane
Jedna bitwa po drugiej okazała się wielkim zwycięzcą tegorocznego rozdania Oscarów, przypieczętowując tym samym triumfalny pochód w całym sezonie nagród. Film zwyciężył w najważniejszej kategorii – najlepszego filmu – a także za reżyserię i scenariusz adaptowany, co dało trzy statuetki Paulowi Thomasowi Andersonowi. Łącznie produkcja zdobyła sześć nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej i zdominowała tegoroczną galę.
Był to zarazem wielki triumf studia Warner Bros., ponieważ drugim tytułem z największą liczbą statuetek okazali się Grzesznicy. Film, który wcześniej zdobył rekordową liczbę nominacji, ostatecznie cztery z nich zamienił w złoto. Najbardziej znacząca okazała się nagroda dla Ryana Cooglera za scenariusz oryginalny. Niemałą sensację wywołała także wygrana Michaela B. Jordana – jeszcze niedawno wydawało się, że w kategorii aktorskiej pewniakiem jest Timothée Chalamet. Aktor z Grzeszników zdobył jednak przychylność środowiska, wcześniej triumfując na gali Gildii Aktorów, co przechyliło szalę na jego korzyść. Jessie Buckley, aktorka z filmu Hamnet, była od początku typowana do wygranej i tak też się stało.
Trzy statuetki zdobył także Frankenstein. Jedna z nagród przypadła twórcom za kostiumy – w tej kategorii film pokonał również polską rywalkę. Tegoroczna ceremonia miała jednak swój polski akcent. Była nim wygrana filmu The Girl Who Cried Pearls, współreżyserowanego przez Maćka Szczerbowskiego. Warto odnotować także remis w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego oraz historyczny moment – po raz pierwszy w historii Oscara otrzymała kobieta będąca autorką zdjęć (Grzesznicy). Po raz pierwszy przyznano też nagrodę za casting.
Jedna bitwa po drugiej – najlepszy film
Ceremonia przebiegała raczej w przewidywalnym tonie, choć nie zabrakło zaskoczeń – faworyzowany Stellan Skarsgård musiał uznać wyższość Seana Penna, dla którego wygrana za rolę w Jednej bitwie po drugiej jest już trzecim Oscarem w karierze. Nie zabrakło też politycznych odniesień. Wręczający jedną z nagród Javier Bardem zamanifestował poparcie dla wolnej Palestyny. Największym przegranym gali okazał się Wielki Marty, który mimo wielu oczekiwań nie zdobył żadnej statuetki.
W tym roku szczególnie dużo miejsca poświęcono segmentowi In Memoriam – twórcy pozwolili aktorom wspominać swoich zmarłych kolegów i koleżanki. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, ponieważ realizatorzy nie wspomnieli o Brigitte Bardot.
Zadowolony może być natomiast Netflix – K-popowe łowczynie demonów triumfowały zarówno w kategorii najlepszej animacji, jak i najlepszej piosenki. Gospodarz wieczoru, Conan O’Brien, mimo raczej zachowawczych żartów nie omieszkał też zakpić z platform streamingowych, przypominając, że Oscary pozostają przede wszystkim świętem kina. I w takim duchu zapamiętana zostanie tegoroczna gala.
Pełna lista zwycięzców:
Najlepszy film
Jedna bitwa po drugiej
Bugonia
F1: Film
Frankenstein
Hamnet
Wielki Marty
Tajny agent
Wartość sentymentalna
Grzesznicy
Sny o pociągach
Aktor pierwszoplanowy
Michael B. Jordan – Grzesznicy
Timothée Chalamet – Wielki Marty
Leonardo DiCaprio – Jedna bitwa po drugiej
Ethan Hawke – Blue Moon
Wagner Moura – Tajny agent
Aktorka pierwszoplanowa
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Wartość sentymentalna
Emma Stone – Bugonia
Reżyseria
Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Wielki Marty
Joachim Trier – Wartość sentymentalna
Ryan Coogler – Grzesznicy
Aktorka drugoplanowa
Amy Madigan – Zniknięcia
Elle Fanning – Wartość sentymentalna
Inga Ibsdotter Lilleaas – Wartość sentymentalna
Wunmi Mosaku – Grzesznicy
Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej
Aktor drugoplanowy
Sean Penn – Jedna bitwa po drugiej
Benicio Del Toro – Jedna bitwa po drugiej
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Grzesznicy
Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna
Scenariusz oryginalny
Grzesznicy
Blue Moon
To był zwykły przypadek
Wielki Marty
Wartość sentymentalna
Scenariusz adaptowany
Jedna bitwa po drugiej
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Sny o pociągach
Casting
Jedna bitwa po drugiej
Hamnet
Wielki Marty
Tajny agent
Grzesznicy
Zdjęcia
Grzesznicy
Frankenstein
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Sny o pociągach
Dokument pełnometrażowy
Pan Nikt kontra Putin
Prawo Alabamy
Come See Me in the Good Light
Cięcie skał
Idealna sąsiadka
Dokument krótkometrażowy
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Film międzynarodowy
Wartość sentymentalna
Tajny agent
To był zwykły przypadek
Sirât
Głos Hind Rajab
Pełnometrażowa animacja
K-popowe łowczynie demonów
Arco
Elio
Mała Amelia
Zwierzogród 2
Animowany film krótkometrażowy
The Girl Who Cried Pearls
Butterfly
Forevergreen
Retirement Plan
The Three Sisters
Fabularny film krótkometrażowy
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Charakteryzacja i fryzury
Frankenstein
Kokuho
Grzesznicy
Smashing Machine
Brzydka siostra
Kostiumy
Frankenstein
Avatar: Ogień i popiół
Hamnet
Wielki Marty
Grzesznicy
Scenografia
Frankenstein
Hamnet
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Grzesznicy
Muzyka oryginalna
Grzesznicy
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jedna bitwa po drugiej
Piosenka
Golden – K-popowe łowczynie demonów
Dear Me – Diane Warren: Relentless
I Lied To You – Grzesznicy
Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Sny o pociągach
Montaż
Jedna bitwa po drugiej
F1: Film
Wielki Marty
Wartość sentymentalna
Grzesznicy
Dźwięk
F1: Film
Frankenstein
Jedna bitwa po drugiej
Grzesznicy
Sirât
Efekty wizualne
Avatar: Ogień i popiół
F1: Film
Jurassic World: Odrodzenie
The Lost Bus
Grzesznicy
