Oscary 2026 rozdane. Warner Bros. deklasuje konkurencję, Polak z Oscarem

Jedna bitwa po drugiej okazała się wielkim zwycięzcą tegorocznego rozdania Oscarów, przypieczętowując tym samym triumfalny pochód w całym sezonie nagród. Film zwyciężył w najważniejszej kategorii – najlepszego filmu – a także za reżyserię i scenariusz adaptowany, co dało trzy statuetki Paulowi Thomasowi Andersonowi. Łącznie produkcja zdobyła sześć nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej i zdominowała tegoroczną galę.

W Dolby Theatre w Los Angeles opadła już kurtyna po nocy pełnej emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Zakończyła się 98. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Gospodarzem gali – podobnie jak rok temu – był Conan O’Brien. Wśród filmów z największymi szansami na statuetki wymieniano m.in. Grzeszników, Jedną bitwę po drugiej, Hamleta i Wielkiego Marty’ego. Który film okazał się najlepszy?

Był to zarazem wielki triumf studia Warner Bros., ponieważ drugim tytułem z największą liczbą statuetek okazali się Grzesznicy. Film, który wcześniej zdobył rekordową liczbę nominacji, ostatecznie cztery z nich zamienił w złoto. Najbardziej znacząca okazała się nagroda dla Ryana Cooglera za scenariusz oryginalny. Niemałą sensację wywołała także wygrana Michaela B. Jordana – jeszcze niedawno wydawało się, że w kategorii aktorskiej pewniakiem jest Timothée Chalamet. Aktor z Grzeszników zdobył jednak przychylność środowiska, wcześniej triumfując na gali Gildii Aktorów, co przechyliło szalę na jego korzyść. Jessie Buckley, aktorka z filmu Hamnet, była od początku typowana do wygranej i tak też się stało.

Trzy statuetki zdobył także Frankenstein. Jedna z nagród przypadła twórcom za kostiumy – w tej kategorii film pokonał również polską rywalkę. Tegoroczna ceremonia miała jednak swój polski akcent. Była nim wygrana filmu The Girl Who Cried Pearls, współreżyserowanego przez Maćka Szczerbowskiego. Warto odnotować także remis w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego oraz historyczny moment – po raz pierwszy w historii Oscara otrzymała kobieta będąca autorką zdjęć (Grzesznicy). Po raz pierwszy przyznano też nagrodę za casting.

Jedna bitwa po drugiej – najlepszy film

Ceremonia przebiegała raczej w przewidywalnym tonie, choć nie zabrakło zaskoczeń – faworyzowany Stellan Skarsgård musiał uznać wyższość Seana Penna, dla którego wygrana za rolę w Jednej bitwie po drugiej jest już trzecim Oscarem w karierze. Nie zabrakło też politycznych odniesień. Wręczający jedną z nagród Javier Bardem zamanifestował poparcie dla wolnej Palestyny. Największym przegranym gali okazał się Wielki Marty, który mimo wielu oczekiwań nie zdobył żadnej statuetki.

W tym roku szczególnie dużo miejsca poświęcono segmentowi In Memoriam – twórcy pozwolili aktorom wspominać swoich zmarłych kolegów i koleżanki. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, ponieważ realizatorzy nie wspomnieli o Brigitte Bardot.

Zadowolony może być natomiast Netflix – K-popowe łowczynie demonów triumfowały zarówno w kategorii najlepszej animacji, jak i najlepszej piosenki. Gospodarz wieczoru, Conan O’Brien, mimo raczej zachowawczych żartów nie omieszkał też zakpić z platform streamingowych, przypominając, że Oscary pozostają przede wszystkim świętem kina. I w takim duchu zapamiętana zostanie tegoroczna gala.

Pełna lista zwycięzców:

Najlepszy film Jedna bitwa po drugiej

Bugonia

F1: Film

Frankenstein

Hamnet

Wielki Marty

Tajny agent

Wartość sentymentalna

Grzesznicy

Sny o pociągach Aktor pierwszoplanowy Michael B. Jordan – Grzesznicy

Timothée Chalamet – Wielki Marty

Leonardo DiCaprio – Jedna bitwa po drugiej

Ethan Hawke – Blue Moon

Wagner Moura – Tajny agent Aktorka pierwszoplanowa Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Wartość sentymentalna

Emma Stone – Bugonia Reżyseria Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Wielki Marty

Joachim Trier – Wartość sentymentalna

Ryan Coogler – Grzesznicy Aktorka drugoplanowa Amy Madigan – Zniknięcia

Elle Fanning – Wartość sentymentalna

Inga Ibsdotter Lilleaas – Wartość sentymentalna

Wunmi Mosaku – Grzesznicy

Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej Aktor drugoplanowy Sean Penn – Jedna bitwa po drugiej

Benicio Del Toro – Jedna bitwa po drugiej

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Grzesznicy

Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna Scenariusz oryginalny Grzesznicy

Blue Moon

To był zwykły przypadek

Wielki Marty

Wartość sentymentalna Scenariusz adaptowany Jedna bitwa po drugiej

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Sny o pociągach

GramTV przedstawia:

Casting Jedna bitwa po drugiej

Hamnet

Wielki Marty

Tajny agent

Grzesznicy

Zdjęcia Grzesznicy

Frankenstein

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Sny o pociągach Dokument pełnometrażowy Pan Nikt kontra Putin

Prawo Alabamy

Come See Me in the Good Light

Cięcie skał

Idealna sąsiadka Dokument krótkometrażowy All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness Film międzynarodowy Wartość sentymentalna

Tajny agent

To był zwykły przypadek

Sirât

Głos Hind Rajab Pełnometrażowa animacja K-popowe łowczynie demonów

Arco

Elio

Mała Amelia

Zwierzogród 2 Animowany film krótkometrażowy The Girl Who Cried Pearls

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Three Sisters Fabularny film krótkometrażowy The Singers

Two People Exchanging Saliva

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama Charakteryzacja i fryzury Frankenstein

Kokuho

Grzesznicy

Smashing Machine

Brzydka siostra Kostiumy Frankenstein

Avatar: Ogień i popiół

Hamnet

Wielki Marty

Grzesznicy Scenografia Frankenstein

Hamnet

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy Muzyka oryginalna Grzesznicy

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jedna bitwa po drugiej Piosenka Golden – K-popowe łowczynie demonów

Dear Me – Diane Warren: Relentless

I Lied To You – Grzesznicy

Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Sny o pociągach Montaż Jedna bitwa po drugiej

F1: Film

Wielki Marty

Wartość sentymentalna

Grzesznicy Dźwięk F1: Film

Frankenstein

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy

Sirât Efekty wizualne Avatar: Ogień i popiół

F1: Film

Jurassic World: Odrodzenie

The Lost Bus

Grzesznicy

