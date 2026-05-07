Zaloguj się lub Zarejestruj

Tarantino go obśmiał i podważył jego talent. DC właśnie daje mu rolę w Superman 2

Jakub Piwoński
2026/05/07 11:50
0
0

Matthew Lillard dołącza do obsady nowego filmu Jamesa Gunna.

Jeszcze niedawno wokół Matthewa Lillarda zrobiło się głośno za sprawą słów Quentina Tarantino. Legendarny reżyser otwarcie przyznał, że nie przepada za aktorstwem Lillarda, a przy okazji skrytykował także Paula Dano, podważając talent i ekranową charyzmę obu aktorów. Wypowiedź Tarantino szybko wywołała burzę w mediach społecznościowych i podzieliła fanów kina.

Matthew Lillard
Matthew Lillard

Matthew Lillard zagra w kontynuacji Supermana

Teraz wygląda jednak na to, że Hollywood ma na ten temat zupełnie inne zdanie. DC Studios właśnie zaangażowało Lillarda do filmu Superman: Man of Tomorrow, czyli kontynuacji nowego Supermana od Jamesa Gunna. Produkcja ma być jednym z największych widowisk DC najbliższych lat.

W obsadzie powróci David Corenswet jako Superman, a obok niego pojawią się m.in. Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan czy Nathan Fillion. Szczegóły roli Lillarda pozostają na razie tajemnicą, ale sam angaż jest dla aktora ogromnym krokiem naprzód.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, sam Lillard przyznał niedawno, że słowa Tarantino były dla niego bolesne, szczególnie że od lat podziwiał twórczość reżysera Pulp Fiction. Jednocześnie kontrowersja niespodziewanie wywołała falę wsparcia ze strony fanów i ludzi z branży, którzy zaczęli publicznie bronić jego dorobku. Aktor zaznaczył, że dzięki temu poczuł się bardziej doceniony niż kiedykolwiek wcześniej.

W ostatnich latach kariera Lillarda wyraźnie nabrała rozpędu. Po latach kojarzenia głównie z dubbingiem w animacjach Scooby-Doo wrócił do dużych produkcji dzięki filmom Krzyk, Five Nights at Freddy’s oraz Życie Chucka. Udział w nowym Supermanie może kolejnym dużym filmem w jego karierze.

Według wcześniejszych zapowiedzi film ma pokazać nietypowy sojusz Supermana i Lexa Luthora przeciwko znacznie większemu zagrożeniu. Wszystko wskazuje na to, że głównym przeciwnikiem zostanie Brainiac. Premiera Superman: Man of Tomorrow planowana jest na lipiec 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/6/matthew-lillard-joins-james-gunns-man-of-tomorrow-as-career-finds-new-momentum-post-tarantino-backlash

Tagi:

Popkultura
kino
Hollywood
kontrowersje
DC
superbohaterowie
aktor
Superman
Quentin Tarantino
James Gunn
Krzyk
DC Studios
rola w filmie
Matthew Lillard
Superman 2
Superman: Man of Tomorrow
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112