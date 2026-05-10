Koniec jednej z najbardziej toksycznych afer Hollywood ostatnich lat. Blake Lively i Justin Baldoni zawarli porozumienie

Sprawę śledziliśmy od samego początku, więc przyszła pora na postawienie symbolicznej kropki. Po długich miesiącach medialnej i prawnej batalii między Justinem Baldonim — reżyserem i aktorem It Ends With Us — a główną gwiazdą filmu Blake Lively doszło do niespodziewanego porozumienia. W Hollywood wszyscy zadają sobie jednak dziś jedno pytanie: kto jeszcze będzie chciał z nimi pracować, skoro obie strony były gotowe posunąć się w tym konflikcie aż tak daleko?

Koniec konfliktu wokół It Ends With Us

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że sprawa zakończy się wyjątkowo brutalnym procesem. Konflikt rozpoczął się od oskarżeń dotyczących molestowania i niewłaściwego zachowania na planie filmu. Z czasem jednak medialna narracja zaczęła się coraz mocniej komplikować. Przełomem nastąpił, gdy stwierdzono, że aktorka nie była jednak molestowana. Wówczas jeszcze bardziej stały się wiarygodne doniesienia sugerujące, że w tłem tej sprawy mogła być również walka o kontrolę nad marką It Ends With Us i prawami do potencjalnej kontynuacji.