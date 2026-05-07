Gwiazda serii Krzyk podważa sukces ostatniego filmu. „Nie wierzę w te wyniki”

Przez długi czas o Krzyk 7 mówiło się głównie w kontekście ogromnego rozjazdu między ocenami a finansowym sukcesem. Film został bardzo chłodno przyjęty przez sporą część widzów i krytyków, a jednocześnie okazał się największym kasowym hitem w historii całej serii. Teraz okazuje się jednak, że według jednej z byłych gwiazd franczyzy prawda może wyglądać zupełnie inaczej.

Krzyk 7 – Paramount manipulował wynikami box office?

Chodzi o Melissa Barrera, która po kontrowersjach związanych z jej wpisami dotyczącymi wojny Izraela z Gazą nie została zaproszona do udziału w siódmej części serii. Aktorka w rozmowie z Variety odniosła się do sukcesu filmu i zasugerowała, że oficjalne wyniki finansowe mogły zostać zawyżone.