Gwiazda serii Krzyk podważa sukces ostatniego filmu. „Nie wierzę w te wyniki”

Aktorka, która nie wróciła do serii, sugeruje manipulacje przy wynikach box office.
Przez długi czas o Krzyk 7 mówiło się głównie w kontekście ogromnego rozjazdu między ocenami a finansowym sukcesem. Film został bardzo chłodno przyjęty przez sporą część widzów i krytyków, a jednocześnie okazał się największym kasowym hitem w historii całej serii. Teraz okazuje się jednak, że według jednej z byłych gwiazd franczyzy prawda może wyglądać zupełnie inaczej.
Chodzi o Melissa Barrera, która po kontrowersjach związanych z jej wpisami dotyczącymi wojny Izraela z Gazą nie została zaproszona do udziału w siódmej części serii. Aktorka w rozmowie z Variety odniosła się do sukcesu filmu i zasugerowała, że oficjalne wyniki finansowe mogły zostać zawyżone.
Myślę, że skłamali w kwestii wyników. Nie sądzę, żeby film zarobił aż tyle pieniędzy.
To dość zaskakujące słowa, zwłaszcza że box office produkcji był szeroko raportowany przez niezależne firmy monitorujące rynek kinowy. Według oficjalnych danych Krzyk 7 zarobił ponad 214 milionów dolarów na świecie, notując bardzo mocne otwarcie w amerykańskich kinach.
Sprawa wokół Barrery od początku była wyjątkowo głośna i mocno wpłynęła na produkcję filmu. Po odejściu aktorki z projektem pożegnali się również Jenna Ortega oraz reżyser Christopher Landon, co doprowadziło do dużych zmian za kulisami. Sama Barrera przyznała teraz, że po zwolnieniu jej kariera wyraźnie wyhamowała i liczba propozycji znacząco się zmniejszyła.
Jednocześnie aktorka wydaje się nie zgadzać z narracją, według której seria bez niej odniosła jeszcze większy sukces. W branży zwraca się jednak uwagę, że marka Krzyk pozostaje jedną z najpopularniejszych franczyz horrorowych i prawdopodobnie nadal będzie przynosić duże zyski niezależnie od zmian w obsadzie. Tu akurat nie ma tu żadnych wątpliwości.
