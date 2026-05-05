Andrea Kimi Antonelli wygrywa w Miami. Kara dla Verstappena i Leclerca

Antonelli ponownie sięgnął po zwycięstwo w nietypowym sezonie F1 2026.
Andrea Kimi Antonelli odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, aby jeszcze bardziej umocnić swoją przewagę w mistrzostwach Formuły 1. Pierwsze miejsce zajął w dość chaotycznym Grand Prix Miami, które odbyło się w miniony weekend.
Antonelli wygrywa Grand Prix Miami
19-letni Włoch otrząsnął się po kolejnym słabym starcie i odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, opierając się późnej presji aktualnego mistrza świata Lando Norrisa w swoim ulepszonym McLarenie. Antonelli został pierwszym kierowcą w historii, który wygrał swoje pierwsze trzy Grand Prix startując z Pole Position. Andrea ostatecznie pokonał Lando Norrisa z McLarena, który nawet prowadził na pewnym etapie w Grand Prix Miami, ale finalnie zdołał wpisać na swoje konto drugie miejsce do swojego zwycięstwa w sprincie w sobotę.
Kolega z zespołu McLarena, Oscar Piastri, uzupełnił podium, pokonując Maxa Verstappena pod koniec wyścigu. George Russell był czwarty przed Verstappenem, a Charles Leclerc był szósty po obrocie na ostatnim okrążeniu. Lewis Hamilton dojechał uszkodzonym Ferrari na siódmej pozycji po kontakcie na pierwszym okrążeniu, podczas gdy Franco Colapinto był ósmy w barwach Alpine. Carlos Sainz i Alex Albon uzupełnili pierwszą dziesiątkę, zdobywając podwójne punkty dla Williamsa.
Isack Hadjar z Red Bulla rozbił się na wczesnym etapie, a Pierre Gasly z Alpine wycofał się wcześnie po tym, jak został zepchnięty przez Liama Lawsona z Racing Bulls. Lawson wycofał swój samochód po tym incydencie, a Nico Hulkenberg z Audi również nie ukończył wyścigu z powodu problemów technicznych. Leclerc otrzymał 20 sekund kary czasowej po wyścigu za wielokrotne opuszczanie toru w trakcie wyścigu i spadł na ósme miejsce. To awansowało Franco Colapinto do najlepszego siódmego miejsca w karierze. Verstappen otrzymał pięciosekundową karę za przekroczenie białej linii przy wyjeździe z alei serwisowej, ale nie zmieniło to jego końcowej klasyfikacji.
