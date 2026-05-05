Andrea Kimi Antonelli wygrywa w Miami. Kara dla Verstappena i Leclerca

Andrea Kimi Antonelli odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, aby jeszcze bardziej umocnić swoją przewagę w mistrzostwach Formuły 1. Pierwsze miejsce zajął w dość chaotycznym Grand Prix Miami, które odbyło się w miniony weekend.

Antonelli wygrywa Grand Prix Miami

19-letni Włoch otrząsnął się po kolejnym słabym starcie i odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, opierając się późnej presji aktualnego mistrza świata Lando Norrisa w swoim ulepszonym McLarenie. Antonelli został pierwszym kierowcą w historii, który wygrał swoje pierwsze trzy Grand Prix startując z Pole Position. Andrea ostatecznie pokonał Lando Norrisa z McLarena, który nawet prowadził na pewnym etapie w Grand Prix Miami, ale finalnie zdołał wpisać na swoje konto drugie miejsce do swojego zwycięstwa w sprincie w sobotę.