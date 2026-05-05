Zaloguj się lub Zarejestruj

Andrea Kimi Antonelli wygrywa w Miami. Kara dla Verstappena i Leclerca

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/05 14:10
0
0

Antonelli ponownie sięgnął po zwycięstwo w nietypowym sezonie F1 2026.

Andrea Kimi Antonelli odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, aby jeszcze bardziej umocnić swoją przewagę w mistrzostwach Formuły 1. Pierwsze miejsce zajął w dość chaotycznym Grand Prix Miami, które odbyło się w miniony weekend.

Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli

Antonelli wygrywa Grand Prix Miami

19-letni Włoch otrząsnął się po kolejnym słabym starcie i odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, opierając się późnej presji aktualnego mistrza świata Lando Norrisa w swoim ulepszonym McLarenie. Antonelli został pierwszym kierowcą w historii, który wygrał swoje pierwsze trzy Grand Prix startując z Pole Position. Andrea ostatecznie pokonał Lando Norrisa z McLarena, który nawet prowadził na pewnym etapie w Grand Prix Miami, ale finalnie zdołał wpisać na swoje konto drugie miejsce do swojego zwycięstwa w sprincie w sobotę.

Kolega z zespołu McLarena, Oscar Piastri, uzupełnił podium, pokonując Maxa Verstappena pod koniec wyścigu. George Russell był czwarty przed Verstappenem, a Charles Leclerc był szósty po obrocie na ostatnim okrążeniu. Lewis Hamilton dojechał uszkodzonym Ferrari na siódmej pozycji po kontakcie na pierwszym okrążeniu, podczas gdy Franco Colapinto był ósmy w barwach Alpine. Carlos Sainz i Alex Albon uzupełnili pierwszą dziesiątkę, zdobywając podwójne punkty dla Williamsa.

GramTV przedstawia:

Isack Hadjar z Red Bulla rozbił się na wczesnym etapie, a Pierre Gasly z Alpine wycofał się wcześnie po tym, jak został zepchnięty przez Liama ​​Lawsona z Racing Bulls. Lawson wycofał swój samochód po tym incydencie, a Nico Hulkenberg z Audi również nie ukończył wyścigu z powodu problemów technicznych. Leclerc otrzymał 20 sekund kary czasowej po wyścigu za wielokrotne opuszczanie toru w trakcie wyścigu i spadł na ósme miejsce. To awansowało Franco Colapinto do najlepszego siódmego miejsca w karierze. Verstappen otrzymał pięciosekundową karę za przekroczenie białej linii przy wyjeździe z alei serwisowej, ale nie zmieniło to jego końcowej klasyfikacji.

Pełne wyniki wyścigu, po uwzględnieniu kar:

Wyniki Grand Prix Miami
Wyniki Grand Prix Miami

Źródło:https://www.crash.net/f1/race-report/1094446/1/2026-f1-miami-grand-prix-full-race-results

Tagi:

News
wyścigi
samochody
wyniki
F1
Formuła 1
sport
motoryzacja
Mercedes
Wyścigowe
Motorsport
wyścigi samochodowe
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
Andrea Kimi Antonelli
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112