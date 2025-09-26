Jedna bitwa po drugiej – recenzja filmu. Czas na rewolucję

Paul Thomas Anderson należy do tego wąskiego grona twórców, których każdy nowy film staje się wielkim kinowym wydarzeniem. Nie tylko ze względu na jego poprzednie dzieła, jak Boogie Nights, Magnolia, czy przede wszystkim Nić widmo oraz Aż poleje się krew, które weszły już do kanonu współczesnego kina, ale także dlatego, że Anderson jak nikt inny potrafi łączyć widowiskowość swoich dzieł z głębokim komentarzem społecznym. Jego najnowsza produkcja, czyli Jedna bitwa po drugiej, jest tego najlepszym przykładem. To film, który wymyka się prostym kategoriom, będąc jednocześnie kinem akcji, czarną komedią, dramatem rodzinnym i satyrą polityczną. To opowieść o rewolucji, zdradzie, ojcostwie i o świecie, w którym walka nigdy się nie kończy.

Akcja rozpoczyna się od grupy radykalnych bojowników o wolność, znanych jako French ‘75, którzy dokonują ataku na ośrodek detencyjny dla imigrantów. Na czele akcji stoją Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) oraz jej partner Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio). Po 16 latach Bob nadal ukrywa się na pustyni, starając uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem, pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infinti), staje się celem okrutnego wojskowego, na jaw wychodzą dawne tajemnice. Mężczyzna zwraca się po pomoc do swojego dawnego mentora, Senseia Sergio (Benicio Del Toro).

To właśnie Bob oraz Perfidia wprowadzają widza w realia, gdzie polityczny bunt miesza się z osobistymi dramatami, a ideały często przegrywają w starciu z egoizmem i brutalnością systemu. Perfidia uosabia nieustępliwość, jest wojowniczką, dla której rewolucja jest sensem życia, ale i obsesją, wręcz uzależnieniem. Jej zderzenie z pułkownikiem Stevenem Lockjawem od początku ustawia film w tonie groteski połączonej z brutalnym realizmem. Najlepiej obrazuje to scena, w której kobieta staje nad swoim oponentem z bronią, balansując między komediowym absurdem a grozą wynikającą z niepewności, co do dalszych losów tych postaci. To także kluczowy moment, w którym Lockjaw zaczyna przejawiać niezdrową fascynację Perfidią, co staje się motorem napędowym dla wielu jego późniejszych działań.

Szesnaście lat później poznajemy Willę, nastoletnią już córkę Boba i Perfidii. Inteligentna, niezależna, trenująca sztuki walki pod okiem charyzmatycznego Senseia Sergio, jest przeciwieństwem swojego ojca, który ugrzązł w uzależnieniu, paranoi i zmęczeniu. Ich relacja to jeden z najciekawszych elementów w filmie, który wprowadza mnóstwo napięcia. Gdy Bob jest chaotycznym, nieodpowiedzialnym, ale pełnym miłości ojcem, tak Willa dziewczyną, która dorosła szybciej niż powinna i pragnie wyrwać się z jego cienia. To właśnie wątek ojcostwa staje się dla Andersona centrum opowieści. Reżyser pokazuje, że walka o lepszy świat nie ma sensu, jeśli nie obejmuje najbliższych, a jednocześnie sugeruje, że miłość rodzicielska sama w sobie bywa aktem rewolucyjnym, oporem wobec systemu, który chce odebrać przyszłość kolejnemu pokoleniu.

Jest więc to film, który stale zmienia tonację niczym kameleon pod wpływem różnych kolorów. Anderson raz prowadzi widza w stronę farsy, by chwilę później wciągnąć go w pełen napięcia pościg przez kalifornijską pustynię rodem z kina akcji. Humor wynika często z absurdalnych dialogów czy spięć między bohaterami Ale za tym humorem zawsze czai się desperacja. Anderson nie pozwala zapomnieć, że bohaterowie walczą z realnym zagrożeniem, że za każdym żartem kryje się lęk przed przemocą i represją. To balansowanie na krawędzi sprawia, że film nie daje się zaklasyfikować ani jako czysta komedia, ani jako poważny dramat polityczny. To kino hybrydowe, tak nieprzewidywalne, jak sam świat, w którym rozgrywa się jego akcja.

Leonardo DiCaprio idzie po kolejnego Oscara?

Choć film rozgrywa się w niemal współczesnych realiach, ma wymiar ponadczasowy. Paul Thomas Anderson portretuje Amerykę podzieloną, ogarniętą paranoją, w której skrajności polityczne ścierają się w bezustannej walce. Tytuł staje się więc metaforą niekończącego się konfliktu, cyklu, który niczym uroboros, sam zjada swój ogon i nikt już nie wie, kiedy to się wszystko zaczęło, a szans na jego zakończenie nie ma prawie cale. Jednocześnie film nie ogranicza się do komentowania naszej rzeczywistości. Andersona zawsze interesował przede wszystkim człowiek, szczególnie jego słabości, pragnienia i próby odkupienia. Bob, choć zdruzgotany, wciąż nie traci ostatniej nadziei, a jego miłość do córki pokazuje, że nawet w świecie przepełnionym cynizmem i nienawiścią można znaleźć motywację do walki.