Hamnet - recenzja filmu. Żałoba instant

Nie namówicie mnie na wskazanie następnego filmowego kierunku Chloe Zhao. Artystka jest bowiem wszechstronna. Raz potrafi zaprosić nas do campera w Nomadland, innym razem bardziej interesują ją superbohaterowie Marvela w Eternals. Pomiędzy kolejnymi projektami potrafi nawet nakręcić trailer do Diablo 4 (to fakt!). Gdy efektami się odpowiednio nasyci, wraca jednak do swego ulubionego minimalizmu. Hamnet to kolejny, bardzo przyziemny film w jej dorobku.

Chciałem zacząć dosadnie, fragmentem z Hamleta, chcąc ustawić ton tego tekstu na dość podniosły — bo i film tyczy się spraw ostatecznych, a powiązania z literackim klasykiem są ewidentne. Ale jakoś emocje z filmu nie utrzymały się we mnie do momentu zetknięcia z klawiaturą. Dostrzegam w tym zresztą jeden z problemów Hamneta. To film, który umiejętnie zwodzi. Odważę się nawet zarzucić mu nieszczerość. Niby przenosimy się do szesnastowiecznej Anglii, otrzymując minimalistyczny dramat, bliski swoim postaciom i ich wrażliwości, ale Hamnet tylko udaje europejskie kino, bo do cna przesiąknięty jest amerykańskością.

Cierpienie młodego Szekspira

Film przedstawia historię Williama Szekspira (co warto podkreślić — opartą na powieści). Słynny dramaturg sam staje się ofiarą tragedii, co w znaczący sposób wpływa na jego sztukę. Zanim to jednak nastąpi, mamy do czynienia z obrazem miłości. William poznaje Agnes, lokalną zielarkę, i od razu się w niej zakochuje. Rodzą się dzieci — najpierw jedno, potem bliźnięta. Męża zaczyna brakować w domu. William często wyjeżdża do Londynu, gdzie ma teatralny kontrakt. Nie ma go jednak wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. W Agnes narasta frustracja, tym bardziej że życie jej nie rozpieszcza. Gdy u jednego z dzieci pojawia się choroba, William zjawia się, ale jest już za późno.

Paul Mescal, znany z Gladiatora, najwyraźniej dobrze poczuł się w kinie kostiumowym. Nie przekonał jednak Akademii do swojego występu, bo ta pominęła go przy nominacjach do Oscara. Tak naprawdę okradła go z nich już sama reżyserka, Chloe Zhao. Jeden z zarzutów, jaki kieruję pod jej adresem, dotyczy tego, że niejako odebrała jego bohaterowi prawo do żałoby. Czasem mam nawet wrażenie, że tytuł filmu powinien brzmieć On jest temu winien, bo niemal z każdego kadru — autorstwa polskiego operatora Łukasza Żala, co warto dodać — wybrzmiewa sugestia, jakby William naciągał temat i kompletnie nie interesował się rodziną. To partnerująca Mescalowi Jessie Buckley znajduje się w centrum tej historii. Będzie to dla niej najpewniej rola przełomowa, choć wielu widzów pamięta ją już z wcześniejszych, charakterystycznych kreacji, jak Może pora z tym skończyć czy Córka.

Ból kobiecości

Córka to zresztą dobry punkt odniesienia w karierze Buckley. Przypomnijmy krótko: jej postać ucieka tam od bycia matką, zostawia męża i dzieci, wybierając karierę oraz romans — i w związku z tym przeżywa dramat. W Hamnecie Buckley gra bierną, wyczekującą męża kobietę, rodzicielkę i opiekunkę domu, z czym zaprawiona zielarka wyraźnie się nie godzi. Nie mogę powiedzieć, że aktorka nie wykonała dobrej pracy. Sceny bólu, który rozdziera ciało i serce jej postaci, biją emocjami i wywołują dreszcz. Jest to jednak bohaterka według mnie mało zniuansowana, jednowymiarowa. Nie dlatego, że zmienia się w niewłaściwym kierunku. Jeśli to na niej miała spoczywać cała historia — a Hamnet wydaje się mieć wydźwięk feministyczny — reżyserka zapomniała o wiarygodnym ukazaniu jej przemiany. Wszystko dzieje się w finale trochę jak za pstryknięciem palców, nieco pod wpływem magii sztuki, ale chyba jeszcze bardziej pod wpływem magii hollywoodzkiego happy endu, który zamiata pod dywan wcześniejsze bolączki bohaterki.

Nieco ciekawiej robi się po męskiej stronie tej historii i szkoda, że Chloe Zhao nie pociągnęła tych wątków, by nadać opowieści więcej równowagi. Dostrzegłem bowiem w Hamnecie historię o utraconej męskości. Nie tylko dlatego, że to nie film o Szekspirze, lecz o jego żonie, ale także dlatego, że gdy już jest o Szekspirze, jego figura staje się pretekstem do rozważań o modelu męskości, który przeszedł ewolucję. Jest taka scena, w której wyraźnie pogrążony w myślach Szekspir nie potrafi skupić się na zadaniu zleconym przez ojca, co prowadzi do rękoczynów. Bohater przeciwstawia się wówczas swojemu żywicielowi, mając dość nie tylko takiego traktowania, ale i zawężonego sposobu postrzegania męskości. On miał wrażliwość — i to z niej chciał ukuć swój miecz.

On jest temu winny

Już w pierwszym akcie szekspirowskiego Hamleta dowiadujemy się, że żałoba, jaką w sercu nosi bohater, jest w oczach króla, jego ojczyma, czymś, co mu nie przystoi. Mam w sobie coś, co przewyższa pozory; a to są tylko zewnętrzne oznaki żałoby — słowa te wydają się niegodne mężczyzny. Król zdaje się krytykować Hamleta za to, że kierując się sercem, opłakuje ojca i ulega żałobie. Według niego nie ma w takiej postawie nic racjonalnego — a to rozsądek powinien być cechą nadrzędną mężczyzny. Bohater Hamleta widzi to jednak inaczej, podobnie jak bohater Hamneta. Przy tej okazji warto wyjaśnić, że oba imiona w szesnastym wieku traktowano jako warianty tego samego imienia. I tu dochodzimy do trzeciego znaczenia utraconej męskości.