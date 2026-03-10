Wybrano najlepszy polski film ubiegłego roku. Bez zaskoczeń

Polskie Oscary ponownie trafiły do najważniejszych twórców krajowego kina. Najwięcej powodów do świętowania miał Wojciech Smarzowski.
Orły to najważniejsze wyróżnienia w polskiej branży filmowej, często określane mianem „polskich Oscarów”. Nagrody przyznaje Polska Akademia Filmowa, a statuetki trafiają do najlepszych twórców, aktorów i produkcji minionego roku. Podczas 28. gali największym zwycięzcą okazał się Wojciech Smarzowski. Jego film Dom dobry zdobył najważniejszą statuetkę wieczoru – Orła za najlepszy film – a sam reżyser został również nagrodzony za najlepszą reżyserię.
Polskie Nagrody Filmowe ponownie przyznane
Wśród aktorskich triumfatorów znaleźli się Tomasz Schuchardt i Agata Turkot, którzy odebrali nagrody odpowiednio dla najlepszego aktora i najlepszej aktorki – oboje za role w filmie Dom dobry. W kategorii najlepszej drugoplanowej roli męskiej statuetkę zdobył Andrzej Konopka za występ w LARP. Miłość, trolle i inne questy.
Jednym z najbardziej poruszających momentów gali było wręczenie nagrody za osiągnięcia życia. Statuetkę odebrała Krystyna Janda – jedna z najwybitniejszych postaci polskiego kina i teatru. Aktorka została uhonorowana owacją na stojąco, a w przemówieniu podkreśliła, że od 50 lat nie opuszcza jej poczucie szczęścia z wykonywania zawodu. Odbierając nagrodę powiedziała:
Jestem w zawodzie 50 lat i przez 50 lat nie opuszcza mnie uczucie szczęścia, że uprawiam ten zawód. Moja wdzięczność za to nie ma granic.
