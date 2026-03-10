Zaloguj się lub Zarejestruj

Wybrano najlepszy polski film ubiegłego roku. Bez zaskoczeń

Jakub Piwoński
2026/03/10 09:30
Polskie Oscary ponownie trafiły do najważniejszych twórców krajowego kina. Najwięcej powodów do świętowania miał Wojciech Smarzowski.

Orły to najważniejsze wyróżnienia w polskiej branży filmowej, często określane mianem „polskich Oscarów”. Nagrody przyznaje Polska Akademia Filmowa, a statuetki trafiają do najlepszych twórców, aktorów i produkcji minionego roku. Podczas 28. gali największym zwycięzcą okazał się Wojciech Smarzowski. Jego film Dom dobry zdobył najważniejszą statuetkę wieczoru – Orła za najlepszy film – a sam reżyser został również nagrodzony za najlepszą reżyserię.

Krystyna Janda
Krystyna Janda

Polskie Nagrody Filmowe ponownie przyznane

Wśród aktorskich triumfatorów znaleźli się Tomasz Schuchardt i Agata Turkot, którzy odebrali nagrody odpowiednio dla najlepszego aktora i najlepszej aktorki – oboje za role w filmie Dom dobry. W kategorii najlepszej drugoplanowej roli męskiej statuetkę zdobył Andrzej Konopka za występ w LARP. Miłość, trolle i inne questy.

Ważne wyróżnienia otrzymały również inne produkcje. Orła za najlepszy scenariusz zdobył Piotr Domalewski za film Ministranci, który otrzymał także nagrodę publiczności. Z kolei statuetkę za najlepszy film dokumentalny przyznano produkcji Pociągi w reżyserii Maciej Drygas. Najlepszym serialem okazał się głośny Heweliusz emitowany na Netflix.

Jednym z najbardziej poruszających momentów gali było wręczenie nagrody za osiągnięcia życia. Statuetkę odebrała Krystyna Janda – jedna z najwybitniejszych postaci polskiego kina i teatru. Aktorka została uhonorowana owacją na stojąco, a w przemówieniu podkreśliła, że od 50 lat nie opuszcza jej poczucie szczęścia z wykonywania zawodu. Odbierając nagrodę powiedziała:

Jestem w zawodzie 50 lat i przez 50 lat nie opuszcza mnie uczucie szczęścia, że uprawiam ten zawód. Moja wdzięczność za to nie ma granic.

Podczas gali przyznano również wyróżnienia w kategoriach technicznych, w tym za najlepszą muzykę dla Mikołaj Trzaska za Dom dobry, najlepsze zdjęcia dla Tomasz Naumiuk za Franz Kafka, najlepszy montaż dla Rafał Listopad za Pociągi, a także za scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk dla filmu Chopin, Chopin!.

Źródło:https://film.wp.pl/polskie-nagrody-filmowe-orly-poznaj-zwyciezcow-7262539751123136a

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




