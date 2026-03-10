Wybrano najlepszy polski film ubiegłego roku. Bez zaskoczeń

Orły to najważniejsze wyróżnienia w polskiej branży filmowej, często określane mianem „polskich Oscarów”. Nagrody przyznaje Polska Akademia Filmowa, a statuetki trafiają do najlepszych twórców, aktorów i produkcji minionego roku. Podczas 28. gali największym zwycięzcą okazał się Wojciech Smarzowski. Jego film Dom dobry zdobył najważniejszą statuetkę wieczoru – Orła za najlepszy film – a sam reżyser został również nagrodzony za najlepszą reżyserię.

Polskie Nagrody Filmowe ponownie przyznane

Wśród aktorskich triumfatorów znaleźli się Tomasz Schuchardt i Agata Turkot, którzy odebrali nagrody odpowiednio dla najlepszego aktora i najlepszej aktorki – oboje za role w filmie Dom dobry. W kategorii najlepszej drugoplanowej roli męskiej statuetkę zdobył Andrzej Konopka za występ w LARP. Miłość, trolle i inne questy.