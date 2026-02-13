DICE Awards 2026 rozdane. Kolejna gala zdominowana przez jRPG z Francji

Na początku stycznia poznaliśmy listę nominacji do DICE Awards 2026 . Wczoraj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wyłoniono zwycięzców. Wyniki nie powinny być dla nikogo większym zaskoczeniem, ponieważ wszyscy po raz kolejny musieli uznać wyższość Clair Obscur: Expedition 33 .

Clair Obscur: Expedition 33 zgarnęło aż 5 statuetek na DICE Awards 2026, w tym nagrodę za najlepszą grę ubiegłego roku. Tuż za produkcją studia Sandfall Interactive uplasowało się Ghost of Yōtei, który zwyciężyło w 3 kategoriach. Podium zamykają natomiast Blue Prince oraz Death Stranding 2: On the Beach z 2 statuetkami na koncie.

Warto także dodać, że na DICE Awards 2026 doceniono polską produkcję. Nagrodę w kategorii „najlepsza gra strategiczna/ symulacyjna” zdobyło bowiem The Alters od 11 bit studios. Pełną listę zwycięzców znajdziecie poniżej.

DICE Awards 2026 – lista zwycięzców