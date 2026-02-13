Zaloguj się lub Zarejestruj

DICE Awards 2026 rozdane. Kolejna gala zdominowana przez jRPG z Francji

Mikołaj Ciesielski
2026/02/13 14:45
1
0

Na liście zwycięzców nie zabrakło też polskiego akcentu.

DICE Awards 2026 zdominowane przez Clair Obscur: Expedition 33
Na początku stycznia poznaliśmy listę nominacji do DICE Awards 2026. Wczoraj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wyłoniono zwycięzców. Wyniki nie powinny być dla nikogo większym zaskoczeniem, ponieważ wszyscy po raz kolejny musieli uznać wyższość Clair Obscur: Expedition 33.

Clair Obscur: Expedition 33 zgarnęło aż 5 statuetek na DICE Awards 2026, w tym nagrodę za najlepszą grę ubiegłego roku. Tuż za produkcją studia Sandfall Interactive uplasowało się Ghost of Yōtei, który zwyciężyło w 3 kategoriach. Podium zamykają natomiast Blue Prince oraz Death Stranding 2: On the Beach z 2 statuetkami na koncie.

Warto także dodać, że na DICE Awards 2026 doceniono polską produkcję. Nagrodę w kategorii „najlepsza gra strategiczna/ symulacyjna” zdobyło bowiem The Alters od 11 bit studios. Pełną listę zwycięzców znajdziecie poniżej.

DICE Awards 2026 – lista zwycięzców

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie animacji:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Monster Hunter Wilds
  • South of Midnight – zwycięzca
  • The Midnight Walk

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii artystycznej:

  • Clair Obscur: Expedition 33 – zwycięzca
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
  • The Midnight Walk

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie postaci:

  • Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie
  • Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle
  • Dispatch – Courtney / Invisigal
  • Dispatch – Robert Robertson III / Mecha Man
  • Ghost of Yōtei – Atsu – zwycięzca

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie kompozycji muzyki oryginalnej:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei – zwycięzca
  • Herdling
  • Mario Kart World
  • Sword of the Sea

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania dźwięku:

  • ARC Raiders
  • Death Stranding 2: On the Beach – zwycięzca
  • Ghost of Yōtei
  • Lumines Arise
  • Split Fiction

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie fabuły:

  • Clair Obscur: Expedition 33 – zwycięzca
  • Consume Me
  • despelote
  • South of Midnight
  • The Drifter

Wybitne osiągnięcie techniczne:

  • ARC Raiders
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Death Stranding 2: On the Beach – zwycięzca
  • Donkey Kong Bananza
  • DOOM: The Dark Ages

Najlepsza gra akcji:

  • Absolum
  • ARC Raiders
  • DOOM: The Dark Ages
  • Hades II – zwycięzca
  • Ninja Gaiden 4

Najlepsza gra przygodowa:

  • Blue Prince
  • Dispatch
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yōtei – zwycięzca
  • Hollow Knight: Silksong

Najlepsza gra rodzinna:

  • LEGO Party! – zwycięzca
  • LEGO Voyagers
  • Lumines Arise
  • Marvel Cosmic Invasion
  • Popucom

Najlepsza bijatyka:

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection – zwycięzca
  • WWE 2K25

Najlepsza gra wyścigowa:

  • EA Sports F1 25
  • Kirby Air Riders
  • Mario Kart World – zwycięzca
  • Wheel World

Najlepsza gra RPG:

  • Clair Obscur: Expedition 33 – zwycięzca
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Monster Hunter Wilds
  • The Outer Worlds 2

Najlepsza gra sportowa:

  • EA Sports FC 26
  • PGA Tour 2K25
  • MLB The Show 25
  • NBA 2K26
  • Rematch – zwycięzca

Najlepsza gra strategiczna/symulacyjna:

  • The Alters – zwycięzca
  • Drop Duchy
  • Europa Universalis V
  • The King is Watching
  • StarVaders

Osiągnięcie techniczne w dziedzinie rzeczywistości immersyjnej:

  • Ghost Town
  • Hotel Infinity – zwycięzca
  • Marvel’s Deadpool VR
  • Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset
  • Unloop

Najlepsza gra immersyjna (VR/AR):

  • Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
  • Ghost Town – zwycięzca
  • Marvel’s Deadpool VR
  • The Midnight Walk
  • Thief VR: Legacy of Shadow

Wybitne osiągnięcie dla gry niezależnej:

  • Baby Steps
  • Blue Prince – zwycięzca
  • Consume Me
  • despelote
  • Dispatch

Najlepsza gra mobilna:

  • Persona 5: The Phantom X – zwycięzca
  • Umamusume: Pretty Derby
  • What The Clash?
  • Where Winds Meet

Najlepsza gra sieciowa:

  • ARC Raiders – zwycięzca
  • Battlefield 6
  • Mario Kart World
  • Marvel Rivals
  • Split Fiction

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania gier:

  • ARC Raiders
  • Blue Prince – zwycięzca
  • Hades II
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Öoo

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii gier:

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33 – zwycięzca
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Kingdom Come: Deliverance II

Najlepsza gra roku (Game of the Year):

  • ARC Raiders
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33 – zwycięzca
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/clair-obscur-expedition-33-wins-five-awards-at-the-d-i-c-e-awards-2026-including-game-of-the-year/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:28

Chociażby nie ma tutaj tak, że wszystko dostała jedna gra.




