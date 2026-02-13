DICE Awards 2026 rozdane. Kolejna gala zdominowana przez jRPG z Francji

Clair Obscur: Expedition 33 zgarnęło aż 5 statuetek na DICE Awards 2026, w tym nagrodę za najlepszą grę ubiegłego roku. Tuż za produkcją studia Sandfall Interactive uplasowało się Ghost of Yōtei, który zwyciężyło w 3 kategoriach. Podium zamykają natomiast Blue Prince oraz Death Stranding 2: On the Beach z 2 statuetkami na koncie.
Warto także dodać, że na DICE Awards 2026 doceniono polską produkcję. Nagrodę w kategorii „najlepsza gra strategiczna/ symulacyjna” zdobyło bowiem The Alters od 11 bit studios. Pełną listę zwycięzców znajdziecie poniżej.
DICE Awards 2026 – lista zwycięzców
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie animacji:
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Monster Hunter Wilds
South of Midnight – zwycięzca
The Midnight Walk
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii artystycznej:
Clair Obscur: Expedition 33 – zwycięzca
Death Stranding 2: On the Beach
Dispatch
Ghost of Yōtei
The Midnight Walk
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie postaci:
Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie
Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle
Dispatch – Courtney / Invisigal
Dispatch – Robert Robertson III / Mecha Man
Ghost of Yōtei – Atsu – zwycięzca
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie kompozycji muzyki oryginalnej:
Clair Obscur: Expedition 33
Ghost of Yōtei – zwycięzca
Herdling
Mario Kart World
Sword of the Sea
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania dźwięku:
ARC Raiders
Death Stranding 2: On the Beach – zwycięzca
Ghost of Yōtei
Lumines Arise
Split Fiction
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie fabuły:
Clair Obscur: Expedition 33 – zwycięzca
Consume Me
despelote
South of Midnight
The Drifter
Wybitne osiągnięcie techniczne:
ARC Raiders
Assassin’s Creed Shadows
Death Stranding 2: On the Beach – zwycięzca
Donkey Kong Bananza
DOOM: The Dark Ages
Najlepsza gra akcji:
Absolum
ARC Raiders
DOOM: The Dark Ages
Hades II – zwycięzca
Ninja Gaiden 4
Najlepsza gra przygodowa:
Blue Prince
Dispatch
Donkey Kong Bananza
Ghost of Yōtei – zwycięzca
Hollow Knight: Silksong
Najlepsza gra rodzinna:
LEGO Party! – zwycięzca
LEGO Voyagers
Lumines Arise
Marvel Cosmic Invasion
Popucom
Najlepsza bijatyka:
2XKO
Capcom Fighting Collection 2
Fatal Fury: City of the Wolves
Mortal Kombat: Legacy Kollection – zwycięzca
WWE 2K25
Najlepsza gra wyścigowa:
EA Sports F1 25
Kirby Air Riders
Mario Kart World – zwycięzca
Wheel World
Najlepsza gra RPG:
Clair Obscur: Expedition 33 – zwycięzca
Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Kingdom Come: Deliverance II
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2
Najlepsza gra sportowa:
EA Sports FC 26
PGA Tour 2K25
MLB The Show 25
NBA 2K26
Rematch – zwycięzca
Najlepsza gra strategiczna/symulacyjna:
The Alters – zwycięzca
Drop Duchy
Europa Universalis V
The King is Watching
StarVaders
Osiągnięcie techniczne w dziedzinie rzeczywistości immersyjnej:
Ghost Town
Hotel Infinity – zwycięzca
Marvel’s Deadpool VR
Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset
Unloop
Najlepsza gra immersyjna (VR/AR):
Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
Ghost Town – zwycięzca
Marvel’s Deadpool VR
The Midnight Walk
Thief VR: Legacy of Shadow
Wybitne osiągnięcie dla gry niezależnej:
Baby Steps
Blue Prince – zwycięzca
Consume Me
despelote
Dispatch
Najlepsza gra mobilna:
Persona 5: The Phantom X – zwycięzca
Umamusume: Pretty Derby
What The Clash?
Where Winds Meet
Najlepsza gra sieciowa:
ARC Raiders – zwycięzca
Battlefield 6
Mario Kart World
Marvel Rivals
Split Fiction
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania gier: