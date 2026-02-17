Grzesznicy z rekordową wygraną. Jeszcze nie w Oscarach

Ubiegłoroczny hit Ryana Cooglera przejdzie do historii Czarnych Szpul.
Podczas 26. gali Czarnych Szpul – nagród przyznawanych przez Fundacja na Rzecz Promocji Afroamerykanów w Filmie – padł wynik, o którym będzie się mówić jeszcze długo. Choć dla części widzów sama statuetka może brzmieć enigmatycznie, jej prestiż w branży jest niepodważalny. W tym roku wydarzenie zdominowali Grzesznicy.
Grzesznicy wygrywają w Czarnych Szpulach
Film, który od miesięcy wymieniano jako murowanego faworyta, przystępował do rywalizacji z imponującymi 21 nominacjami. Ostateczny rezultat przeszedł jednak najśmielsze prognozy – produkcja zgarnęła aż 14 nagród, ustanawiając nowy rekord gali. Co ciekawe, poprzedni najlepszy wynik również należał do tego samego twórcy. Ryan Coogler kilka lat temu triumfował z filmem Czarna Pantera, który zakończył wieczór z dziesięcioma statuetkami.
Grzesznicy zwyciężyli w najważniejszych kategoriach – od najlepszego filmu, przez reżyserię i scenariusz, po wyróżnienia aktorskie. Taki komplet nagród zdarza się niezwykle rzadko i potwierdza, że mamy do czynienia z jednym z najważniejszych tytułów sezonu.
W cieniu rekordzisty również nie brakowało mocnych akcentów. Geeta Gandbhir została nagrodzona dwukrotnie – za dokument Idealna sąsiadka oraz krótkometrażowy Diabeł ma zajęcie. Dwie statuetki trafiły także do R.T. Thorne za 40 Acres – w kategoriach wschodzący reżyser i najlepszy film niezależny. Z kolei Zoe Saldaña zapisała się w historii jako pierwsza laureatka, która dwukrotnie zwyciężyła w kategorii najlepsza rola głosowa.
Jedno jest pewne – tegoroczna gala przejdzie do historii jako wieczór absolutnej dominacji jednego tytułu. Zobacz pełną listę nagrodzonych. Warto przypomnieć, że ten sam film jest też rekordzistą w nominacjach oscarowych. 15 marca przekonamy się, czy wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko.
