Grzesznicy z rekordową wygraną. Jeszcze nie w Oscarach

Podczas 26. gali Czarnych Szpul – nagród przyznawanych przez Fundacja na Rzecz Promocji Afroamerykanów w Filmie – padł wynik, o którym będzie się mówić jeszcze długo. Choć dla części widzów sama statuetka może brzmieć enigmatycznie, jej prestiż w branży jest niepodważalny. W tym roku wydarzenie zdominowali Grzesznicy.

Grzesznicy wygrywają w Czarnych Szpulach

Film, który od miesięcy wymieniano jako murowanego faworyta, przystępował do rywalizacji z imponującymi 21 nominacjami. Ostateczny rezultat przeszedł jednak najśmielsze prognozy – produkcja zgarnęła aż 14 nagród, ustanawiając nowy rekord gali. Co ciekawe, poprzedni najlepszy wynik również należał do tego samego twórcy. Ryan Coogler kilka lat temu triumfował z filmem Czarna Pantera, który zakończył wieczór z dziesięcioma statuetkami.