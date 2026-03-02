Indiana Jones i Han Solo w jednej osobie – Harrison Ford otrzymał ważną nagrodę, ale najwyraźniej nie robi to na nim większego wrażenia

Niedawno informowaliśmy o tym, że weekend przyznano Nagrody Aktorskie. Najlepszym aktorem mijającego sezonu okazał się Michael B. Jordan z Grzeszników, co było dość zaskakującym werdyktem. Zaskoczenia nie było jednak żadnego w przypadku przyznawania nagrody honorowej. Statuetkę za całokształt pracy aktorskiej otrzymał Harrison Ford, legendarny Han Solo i Indiana Jones w jednej osobie.

Harrison Ford z nagrodą za całokształt twórczości

Aktor dał do zrozumienia, że emerytura to dla niego odległa perspektywa. Przypomnijmy, że Ford ma już 83 lata. W swoim przemówieniu nie wahał się uciec w ironię, w typowy dla siebie sposób.