Zaloguj się lub Zarejestruj

Indiana Jones i Han Solo w jednej osobie – Harrison Ford otrzymał ważną nagrodę, ale najwyraźniej nie robi to na nim większego wrażenia

Jakub Piwoński
2026/03/02 17:30
0
0

Aktor dał do zrozumienia, że nie zamierza przechodzić na emeryturę.

Niedawno informowaliśmy o tym, że weekend przyznano Nagrody Aktorskie. Najlepszym aktorem mijającego sezonu okazał się Michael B. Jordan z Grzeszników, co było dość zaskakującym werdyktem. Zaskoczenia nie było jednak żadnego w przypadku przyznawania nagrody honorowej. Statuetkę za całokształt pracy aktorskiej otrzymał Harrison Ford, legendarny Han Solo i Indiana Jones w jednej osobie.

Harrison Ford
Harrison Ford

Harrison Ford z nagrodą za całokształt twórczości

Aktor dał do zrozumienia, że emerytura to dla niego odległa perspektywa. Przypomnijmy, że Ford ma już 83 lata. W swoim przemówieniu nie wahał się uciec w ironię, w typowy dla siebie sposób.

Jestem w pokoju pełnym aktorów, z których wielu zostało nominowanych do nagrody za swoją niesamowitą pracę. Cóż, ja jestem tu, by odebrać nagrodę to, że żyję. To trochę dziwne, że otrzymuję nagrodę za całokształt twórczości w połowie kariery. Trochę na to za wcześnie, nie sądzicie? Nadal jestem aktywny zawodowo.

GramTV przedstawia:

Harrison Ford to aktor, którego nie trzeba przedstawiać fanom kina, a także popkultury. Znamy go doskonale z roli Hana Solo w uniwersum Gwiezdnych wojen, inną ikoniczną postacią jest Indiana Jones. Równie rozpoznawalny jest Rick Deckard z Łowcy androidów. Do jego dorobku należą też Frantic, Ścigany, Air Force One.

W ostatnich latach mogliśmy oglądać go w serialach 1923 i Terapia bez trzymanki oraz w kinowych produkcjach Gra Endera, Zew krwi, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia i Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Co ciekawe, pomimo wielu charakterystycznych ról, Harrison Ford tylko raz był nominowany do Oscara. Miało to miejsce w 1985 roku, za rolę w filmie Świadek Petera Weira. Nagroda za całokształt z pewnością jednak trafiła w dobre ręcę.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/harrison-ford-2026-actor-awards-speech-1236518981/

Tagi:

Popkultura
filmy
popkultura
nagroda
aktor
Han Solo
Harrison Ford
Indiana Jones
aktorstwo
sezon nagród
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112