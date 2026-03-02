Indiana Jones i Han Solo w jednej osobie – Harrison Ford otrzymał ważną nagrodę, ale najwyraźniej nie robi to na nim większego wrażenia

Aktor dał do zrozumienia, że nie zamierza przechodzić na emeryturę.
Niedawno informowaliśmy o tym, że weekend przyznano Nagrody Aktorskie. Najlepszym aktorem mijającego sezonu okazał się Michael B. Jordan z Grzeszników, co było dość zaskakującym werdyktem. Zaskoczenia nie było jednak żadnego w przypadku przyznawania nagrody honorowej. Statuetkę za całokształt pracy aktorskiej otrzymał Harrison Ford, legendarny Han Solo i Indiana Jones w jednej osobie.
Harrison Ford z nagrodą za całokształt twórczości
Aktor dał do zrozumienia, że emerytura to dla niego odległa perspektywa. Przypomnijmy, że Ford ma już 83 lata. W swoim przemówieniu nie wahał się uciec w ironię, w typowy dla siebie sposób.
Jestem w pokoju pełnym aktorów, z których wielu zostało nominowanych do nagrody za swoją niesamowitą pracę. Cóż, ja jestem tu, by odebrać nagrodę to, że żyję. To trochę dziwne, że otrzymuję nagrodę za całokształt twórczości w połowie kariery. Trochę na to za wcześnie, nie sądzicie? Nadal jestem aktywny zawodowo.
Harrison Ford to aktor, którego nie trzeba przedstawiać fanom kina, a także popkultury. Znamy go doskonale z roli Hana Solo w uniwersum Gwiezdnych wojen, inną ikoniczną postacią jest Indiana Jones. Równie rozpoznawalny jest Rick Deckard z Łowcy androidów. Do jego dorobku należą też Frantic, Ścigany, Air Force One.
W ostatnich latach mogliśmy oglądać go w serialach 1923 i Terapia bez trzymanki oraz w kinowych produkcjach Gra Endera, Zew krwi, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia i Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Co ciekawe, pomimo wielu charakterystycznych ról, Harrison Ford tylko raz był nominowany do Oscara. Miało to miejsce w 1985 roku, za rolę w filmie Świadek Petera Weira. Nagroda za całokształt z pewnością jednak trafiła w dobre ręcę.
