Ian McKellen, czyli Gandalf, najwyraźniej nie rozumie zachwytów nad tym oscarowym filmem. I ma dobry powód

Jakub Piwoński
2026/02/16 20:50
„Nie bardzo rozumiem” – mówi aktor i wyjaśnia, że akurat jemu film się nie podobał.

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Hamnet – jeden z tegorocznych oscarowych faworytów – wywołał zachwyt i wzruszenie u Jamesa Camerona, twórcy Avatara. Wcześniej podobne emocje deklarowało wielu innych twórców. Entuzjazmu tego kompletnie nie podziela jednak Ian McKellen, odtwórca roli Gandalfa, a prywatnie jeden z najwybitniejszych znawców twórczości Szekspira.

Hamnet
Hamnet

Ian McKellen krytycznie o filmie Hamnet

86-letni aktor, członek Akademii i nominowany do Oscara za rolę w Bogowie i potwory z 1998, otwarcie przyznał, że nie zagłosuje na film Chloé Zhao. Przypomnijmy, żerodukcja, oparta na powieści Maggie O’Farrell. Opowiada o śmierci 11-letniego syna Szekspira i próbuje wyobrazić sobie, jak tragedia mogła wpłynąć na powstanie Hamleta.

McKellen nie kryje sceptycyzmu:

GramTV przedstawia:

Nie bardzo to rozumiem. Nieszczególnie interesuje mnie dociekanie, skąd brała się wyobraźnia Szekspira, ale z pewnością nie wynikała ona wyłącznie z życia rodzinnego. Szekspir jest być może najsłynniejszą osobą w historii, więc oczywiście ciekawi nas, jak wyglądał i jakie miał relacje z rodziną. Tego jednak nie wiemy. A pomysł, że jego żona Anne Hathaway nigdy wcześniej nie widziała sztuki? To mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, czym zajmował się jej mąż. Wygląda, jakby w ogóle nie wiedziała, czym jest teatr. Mam tu spore wątpliwości co do wiarygodności.

Dla McKellena, który przez dekady grał Hamleta, Króla Leara czy Makbeta, podejście do historii Szekspira jest kwestią niemal osobistą. Hamnet pozostaje jednak fikcją – bardziej opowieścią o żałobie niż próbą wiernej biografii. Mimo to film wciąż pozostaje jednym z głównych kandydatów do Oscara za Najlepszy Film.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/15/ian-mckellen-doesnt-get-hamnet-its-improbable

Popkultura
film
kino
opinia
James Cameron
Oscary
Chloé Zhao
Ian McKellen
Gandalf
nagrody filmowe
Hamnet
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




