Ian McKellen, czyli Gandalf, najwyraźniej nie rozumie zachwytów nad tym oscarowym filmem. I ma dobry powód

„Nie bardzo rozumiem” – mówi aktor i wyjaśnia, że akurat jemu film się nie podobał.

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Hamnet – jeden z tegorocznych oscarowych faworytów – wywołał zachwyt i wzruszenie u Jamesa Camerona, twórcy Avatara. Wcześniej podobne emocje deklarowało wielu innych twórców. Entuzjazmu tego kompletnie nie podziela jednak Ian McKellen, odtwórca roli Gandalfa, a prywatnie jeden z najwybitniejszych znawców twórczości Szekspira.

Ian McKellen krytycznie o filmie Hamnet

86-letni aktor, członek Akademii i nominowany do Oscara za rolę w Bogowie i potwory z 1998, otwarcie przyznał, że nie zagłosuje na film Chloé Zhao. Przypomnijmy, żerodukcja, oparta na powieści Maggie O’Farrell. Opowiada o śmierci 11-letniego syna Szekspira i próbuje wyobrazić sobie, jak tragedia mogła wpłynąć na powstanie Hamleta.