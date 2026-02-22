Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy jury Berlinale 2026 zagrało na nosie krytykom? Wygrywa film, na którego nikt nie stawiał

Jakub Piwoński
2026/02/22 14:30
Złotego Niedźwiedzia zdobywa film oceniany chłodno przez krytyków, a jury Wima Wendersa pokazuje, że chciało zachować autonomię.

O zakończonym festiwalu filmowym w Berlinie, tzw. Berlinale, w ostatnich dniach głośno było o decyzjach jury pod przewodnictwem Wim Wenders związanych z polityką, a właściwie z brakiem zaangażowania w nią. Reżyser i jego zespół zostali skrytykowani przede wszystkim za brak odniesienia się do konfliktu w Gazie i Izraelu. Okazuje się jednak, że to nie jedyny powód, przez który tegoroczna edycja festiwalu przejdzie do historii. Końcowe nagrody także wzbudziły kontrowersje.

Berlinale
Berlinale

Berlinale 2026 – Wim Wenders i jego świta podjęli decyzję

Krytycy byli zaskoczeni, gdy okazało się, że główne nagrody festiwalu trafiły do filmów ocenianych jako jedne z najsłabiej przyjętych przez recenzentów. Jury, wyraźnie podrażnione medialnym szumem, w ten sposób pokazało, że nie kieruje się opiniami krytyków, a własna wizja i odwaga w wyborach byłby dla członków najważniejsze.

Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu zdobyło Yellow Letters – dramat opowiadający o tureckich aktorach zmagających się z politycznym uciskiem i problemami w pracy. Drugie miejsce, czyli Grand Jury Prize, przypadło kolejnemu tureckiemu dramatowi, Salvation, który pokazuje narastające napięcia i wybuchy przemocy w górskiej wiosce po powrocie wcześniej wygnanego klanu. Oba filmy spotkały się z chłodnym przyjęciem krytyków, co tylko podkreśla niezależność jury.

Nagrodę za reżyserię otrzymał Grant Gee za biograficzny dramat Everyone Digs Bill Evans, który przybliża życie legendarnego pianisty jazzowego. Wyróżnienia aktorskie trafiły m.in. do niemieckiej aktorki Sandra Hüller za rolę w Rose oraz Anny Calder-Marshall i Toma Courtenaya za Queen at Sea. Przyznano też nagrody za scenariusz i wkład artystyczny. Decyzje jury pokazują, że na Berlinale nie zawsze liczą się recenzje, lecz odwaga i własna wizja twórcza.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/21/wim-wenders-jury-defies-critics-awards-golden-bear-to-lker-ataks-yellow-letters-at-berlin-film-festival

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




