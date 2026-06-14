Microsoft gotowy na poświęcenia. Wszystko dla ekskluzywnych gier na XBOXA

W rozmowie z Christopherem Dringiem z redakcji The Game Business Ball przyznał:

Staramy się budować zdrowszy biznes jako całość. W krótkiej perspektywie – tak, pojawią się tytuły, które prawdopodobnie sprzedadzą się w mniejszej liczbie egzemplarzy. To jest inwestycja, którą podejmujemy. To decyzja, za którą stoją nasze studia, ponieważ wszystkie one wierzą, że wprowadza nas to na ścieżkę prowadzącą do odpowiedzi na Twoje pytanie, które brzmi: Czy możemy zdobyć udział w rynku? Czy możemy rosnąć? Czy możemy być silniejsi? Wierzę, że odpowiedź na wszystkie te trzy pytania brzmi »tak« i że z czasem nie powstrzyma to rozwoju żadnej z naszych franczyz.