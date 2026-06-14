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Microsoft gotowy na poświęcenia. Wszystko dla ekskluzywnych gier na XBOXA

Maciej Petryszyn
2026/06/14 21:15
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O grach ekskluzywnych na XBOXA jest głośno tak, jak nie było od dawna. Wygląda wszak na to, że Zieloni nieco odważniej podążyli w tym kierunku.

W ostatnich latach XBOX nie miał najlepszej passy. To Sony dzięki grom na wyłączność święciło triumfy.

XBOX
XBOX

CSO XBOXA o grach na wyłączność

Niemniej niedawne zmiany w kierownictwie firmy sprawiły, że kwestia exclusive’ów na XBOKSACH powróciła. Już w lutym nowa CEO, Asha Sharma, dawała w tym temacie nadzieję, chociaż potem przyznała, że to trudny temat. Jednocześnie jednak również od innych osób pracujących u Zielonych można było usłyszeć, iż o grach na wyłączność znowu się rozmawia i rozważa. Teraz zaś przemówił Matthew Ball, mianowany kilka miesięcy temu Chief Strategy Officer XBOXA. Jak zapewnił, decyzja co do ekskluzywności w dużym stopniu zależy od samych studiów, które dane produkcje tworzą.

W rozmowie z Christopherem Dringiem z redakcji The Game Business Ball przyznał:

Staramy się budować zdrowszy biznes jako całość. W krótkiej perspektywie – tak, pojawią się tytuły, które prawdopodobnie sprzedadzą się w mniejszej liczbie egzemplarzy. To jest inwestycja, którą podejmujemy. To decyzja, za którą stoją nasze studia, ponieważ wszystkie one wierzą, że wprowadza nas to na ścieżkę prowadzącą do odpowiedzi na Twoje pytanie, które brzmi: Czy możemy zdobyć udział w rynku? Czy możemy rosnąć? Czy możemy być silniejsi? Wierzę, że odpowiedź na wszystkie te trzy pytania brzmi »tak« i że z czasem nie powstrzyma to rozwoju żadnej z naszych franczyz.

GramTV przedstawia:

Podczas niedawnego XBOX Games Showcase 2026 mogliśmy zobaczyć nowe materiały z Gears of War: E-Day oraz Clockwork Revolution. Zarówno wspólna produkcja The Coalition i People Can Fly, jak i nowe dziecko Briana Frago trafią wyłącznie na konsolę Xbox Series X/S. I to pomimo tego, że np. wersja nowego Gears of War na PlayStation 5 miała rzekomo być praktycznie ukończona.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-studios-driving-exclusives-says-brands-cso/

Tagi:

News
Xbox
gry na wyłączność
gra na wyłączność
Xbox Series X
Xbox Series S
ekskluzywność
Matthew Ball
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112