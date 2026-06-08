Gears of War: E-Day na PS5 istnieje i „czeka na dysku”. Gra jest praktycznie ukończona

Wczoraj podczas Xbox Games Showcase Microsoft potwierdził, że Gears of War: E-Day zadebiutuje wyłącznie na konsolach Xbox oraz komputerach osobistych. Anulowanie wersji na PlayStation 5 musiało odbyć się w ostatniej chwili, jako że same sklepy przygotowywały się do startu zamówień przedpremierowych gry, również na konsolę Sony.

Choć Microsoft oficjalnie nie planuje wydania Gears of War: E-Day na PlayStation 5, najnowsze informacje sugerują, że port na konsolę Sony mógł znajdować się na bardzo zaawansowanym etapie produkcji. Według nowych doniesień gotowa lub niemal gotowa wersja gry miała istnieć jeszcze niedawno, zanim projekt został anulowany.

Tak, istnieje praktycznie ukończona wersja Gears of War na PlayStation, która znajduje się na jakimś dysku.

Nowe informacje przekazał dziennikarz Jeff Grubb, który twierdzi, że niemal ukończona kompilacja gry na PlayStation 5 znajduje się gdzieś na dysku twardym:

Słowa Grubba wskazują, że decyzja o anulowaniu projektu mogła zostać podjęta stosunkowo niedawno. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że premiera Gears of War: E-Day została wyznaczona na 6 października, a więc produkcja znajduje się już w końcowej fazie przygotowań do debiutu

Microsoft odniósł się do kwestii dostępności gry, podkreślając, że tytuł nie będzie czasowym exclusivem na Xboxa. Taka deklaracja sugeruje, że obecnie nie ma planów wydania produkcji na PlayStation 5 ani w dniu premiery, ani w późniejszym terminie.

Mimo to część graczy podchodzi do tych zapewnień z rezerwą. W ostatnich latach strategia wydawnicza Xboxa ulegała licznym zmianom, a kolejne gry trafiały na platformy konkurencji mimo wcześniejszych deklaracji o ekskluzywności.

Co ciekawe, nie byłby to pierwszy przypadek anulowania gry z serii Gears of War przeznaczonej na konsolę PlayStation. Kilka lat temu do sieci trafiły materiały prezentujące działającą wersję Gears of War 3 przygotowywaną z myślą o PlayStation 3. Projekt nigdy nie został jednak ukończony ani oficjalnie wydany.