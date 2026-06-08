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Gears of War: E-Day na PS5 istnieje i „czeka na dysku”. Gra jest praktycznie ukończona

Radosław Krajewski
2026/06/08 09:15
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Mimo to produkcja będzie konsolowym exclusivem na Xboxa.

Choć Microsoft oficjalnie nie planuje wydania Gears of War: E-Day na PlayStation 5, najnowsze informacje sugerują, że port na konsolę Sony mógł znajdować się na bardzo zaawansowanym etapie produkcji. Według nowych doniesień gotowa lub niemal gotowa wersja gry miała istnieć jeszcze niedawno, zanim projekt został anulowany.

Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day – wersja na PlayStation 5 jest praktycznie ukończona

Wczoraj podczas Xbox Games Showcase Microsoft potwierdził, że Gears of War: E-Day zadebiutuje wyłącznie na konsolach Xbox oraz komputerach osobistych. Anulowanie wersji na PlayStation 5 musiało odbyć się w ostatniej chwili, jako że same sklepy przygotowywały się do startu zamówień przedpremierowych gry, również na konsolę Sony.

Nowe informacje przekazał dziennikarz Jeff Grubb, który twierdzi, że niemal ukończona kompilacja gry na PlayStation 5 znajduje się gdzieś na dysku twardym:

Tak, istnieje praktycznie ukończona wersja Gears of War na PlayStation, która znajduje się na jakimś dysku.

GramTV przedstawia:

Słowa Grubba wskazują, że decyzja o anulowaniu projektu mogła zostać podjęta stosunkowo niedawno. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że premiera Gears of War: E-Day została wyznaczona na 6 października, a więc produkcja znajduje się już w końcowej fazie przygotowań do debiutu

Microsoft odniósł się do kwestii dostępności gry, podkreślając, że tytuł nie będzie czasowym exclusivem na Xboxa. Taka deklaracja sugeruje, że obecnie nie ma planów wydania produkcji na PlayStation 5 ani w dniu premiery, ani w późniejszym terminie.

Mimo to część graczy podchodzi do tych zapewnień z rezerwą. W ostatnich latach strategia wydawnicza Xboxa ulegała licznym zmianom, a kolejne gry trafiały na platformy konkurencji mimo wcześniejszych deklaracji o ekskluzywności.

Co ciekawe, nie byłby to pierwszy przypadek anulowania gry z serii Gears of War przeznaczonej na konsolę PlayStation. Kilka lat temu do sieci trafiły materiały prezentujące działającą wersję Gears of War 3 przygotowywaną z myślą o PlayStation 3. Projekt nigdy nie został jednak ukończony ani oficjalnie wydany.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/06/theres-a-finished-version-of-gears-of-war-ps5-sitting-on-a-drive-new-game-e-day-was-almost-done

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Gears of War: E-Day
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Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
9
Muradin_07
The King of Iron Fist
Ostatni poniedziałek
Silverburg napisał:

Mnie chodzi o zasadę. Nie lubię exclusivów. Sam mam PC i Ps5, więc na ogół mogę ograć większość gier, ale takie podejście (z obu stron) tylko antagonizuje graczy

To znaczy ja ogólnie jestem złym przykładem, bo jakoś totalnie exy mnie mało kiedy interesowały. Tutaj jest jeszcze dziwniej, bo nie dość, że nie ma faktycznej sprzedaży gry w pudełku/cyfrze, to jeszcze większość zagra w abonamencie.

Jakby no... bez sensu jest ten ruch, jeśli miałoby to być prawdziwie "exowe" podejście sprzed lat.

Yarod
Gramowicz
Ostatni poniedziałek
Silverburg napisał:

Mnie chodzi o zasadę. Nie lubię exclusivów. Sam mam PC i Ps5, więc na ogół mogę ograć większość gier, ale takie podejście (z obu stron) tylko antagonizuje graczy.

Muradin_07 napisał:

Zasadniczo śmiesznie, bo tak naprawdę nowe Gearsy chyba głównie tylko interesują fanów Gearsów, a w Clockworka zagra wiele osób z XGP, bo to duże ryzyko.

Reszta gier wychodzi albo na PS5 zgodnie z planem, albo ma być rozpatrywana "case by case", czyli jak było wcześniej. Właściwie miało być ostre grzmotnięcie, a jest raptem strzelanie z kapiszonów i pokazywanie "oooo, Asha Shar zrobiła burzę".

Nie zrobiła. Tym bardziej, że jeśli wersja PS5 jest praktycznie gotowa, to za 3-4 lata wrzucą na stronę Sony. Gdyby miało być coś mocniejszego, to IMO powinni wycofać Halo: Campaign Evolved, Forzę Horizon 6 i jeszcze kilka innych gier typowo exowych.

I do tego ma słabe uzasadnienie ekonomiczne (choć w przypadku Xboxa jeszcze jeszcze bo jak tu wslomniano wcześniej obecnie lepiej jest mieć pcta niż xboxa). Exlusive'y jak lokazal przykład Sony i wydanych na pctach to ogrom straconej kasy. To nie jest dobri luksusowe zeby taka strategia miała sens.

Silverburg
Gramowicz
Ostatni poniedziałek
Muradin_07 napisał:

Zasadniczo śmiesznie, bo tak naprawdę nowe Gearsy chyba głównie tylko interesują fanów Gearsów, a w Clockworka zagra wiele osób z XGP, bo to duże ryzyko.

Reszta gier wychodzi albo na PS5 zgodnie z planem, albo ma być rozpatrywana "case by case", czyli jak było wcześniej. Właściwie miało być ostre grzmotnięcie, a jest raptem strzelanie z kapiszonów i pokazywanie "oooo, Asha Shar zrobiła burzę".

Nie zrobiła. Tym bardziej, że jeśli wersja PS5 jest praktycznie gotowa, to za 3-4 lata wrzucą na stronę Sony. Gdyby miało być coś mocniejszego, to IMO powinni wycofać Halo: Campaign Evolved, Forzę Horizon 6 i jeszcze kilka innych gier typowo exowych.

Mnie chodzi o zasadę. Nie lubię exclusivów. Sam mam PC i Ps5, więc na ogół mogę ograć większość gier, ale takie podejście (z obu stron) tylko antagonizuje graczy.




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