Onimusha: Way of the Sword nawiąże do klasyków. Wrogowie inspirowani poprzednimi odsłonami serii

Przeciwnicy w nadchodzącej grze Capcomu inspirowani są kultowymi demonami z poprzednich odsłon, choć każdy z nich został zaprojektowany od podstaw.

Choć Onimusha: Way of the Sword rozpocznie zupełnie nowy rozdział w historii serii, fani starszych części nie będą czuć się obco. To pierwsza główna odsłona od ponad 20 lat, dlatego twórcy postawili na historię niezależną od wcześniejszych wydarzeń. Dzięki temu nowi gracze nie będą musieli znać poprzednich części, aby zrozumieć fabułę. Onimusha: Way of the Sword – nowe Genma z elementami klasycznych przeciwników W rozmowie z Game Informer reżyser gry Satoru Nihei wyjaśnił, że choć świat, bohaterowie i fabuła nie są bezpośrednio powiązane z wcześniejszymi odsłonami, studio chciało oddać hołd serii poprzez projekt przeciwników.

Nie ma bezpośredniego połączenia z poprzednimi grami, ale chcieliśmy nawiązać do ich elementów. Niektórzy przeciwnicy bazują na starszych wrogach, aby fani serii mieli coś znajomego. Jednym z przykładów jest Chijiko, którego styl walki przypomina Reynaldo Genma z pierwszej Onimushy. Podobnie jak jego pierwowzór wykorzystuje macki do ataków, jednak zamiast tworzyć kolejne kopie, rozdziela się jedynie na dwie istoty. Gracz może całkowicie zapobiec temu procesowi. Pojawi się również przeciwnik inspirowany Bazuu, który atakuje obracając się w stronę bohatera, a także demon przypominający Gyarana. W nowej odsłonie zamiast wysysać duszę z bliskiej odległości będzie jednak walczył z dystansu, wystrzeliwując pociski.

GramTV przedstawia:

Nihei zdradził, że wszystkie potwory zostały stworzone specjalnie na potrzeby Way of the Sword. Wszyscy przeciwnicy są zupełnie nowi. Zaczerpnęliśmy jedynie wybrane elementy ze starszych gier i stworzyliśmy z nich nowe wersje Genma. Takie podejście ma pozwolić zachować charakter serii, jednocześnie oferując świeże doświadczenie zarówno wieloletnim fanom, jak i osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Onimushą. Najnowsza odsłona w postaci Onimusha: Way of the Sword zadebiutuje 4 września. Tytuł zmierza na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.