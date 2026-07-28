No More Room in Hell 2 opuszcza wczesny dostęp. Data premiery pełnej wersji ujawniona

Wersja 1.0 trafi nie tylko na PC, ale też na konsole.

Premiera No More Room in Hell 2 we wczesnym dostępie nie należała do udanych. Deweloperzy z Torn Banner Studios nie złożyli jednak broni i nieustannie pracowali nad ukończeniem wspomnianej produkcji. Wygląda na to, że twórcom udało się zrealizować plan, ponieważ ujawnili datę premiery pełnej wersji No More Room in Hell 2.

Premiera pełnej wersji No More Room in Hell 2 już w sierpniu

Zgodnie z przekazanymi informacjami No More Room in Hell 2 opuści wczesny dostęp już 11 sierpnia 2026 roku. Steve Piggott – dyrektor generalny i dyrektor kreatywny Torn Banner Studios – zaznacza, że osiągnięcie wersji 1.0 to „ogromny kamień milowy” dla samej produkcji i całego zespołu. Deweloper nie kryje zadowolenia z osiągniętych efektów, które wkrótce będą mogli ocenić sami gracze.