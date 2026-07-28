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No More Room in Hell 2 opuszcza wczesny dostęp. Data premiery pełnej wersji ujawniona

Mikołaj Ciesielski
2026/07/28 17:45
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Wersja 1.0 trafi nie tylko na PC, ale też na konsole.

Premiera No More Room in Hell 2 we wczesnym dostępie nie należała do udanych. Deweloperzy z Torn Banner Studios nie złożyli jednak broni i nieustannie pracowali nad ukończeniem wspomnianej produkcji. Wygląda na to, że twórcom udało się zrealizować plan, ponieważ ujawnili datę premiery pełnej wersji No More Room in Hell 2.

No More Room in Hell 2
No More Room in Hell 2

Premiera pełnej wersji No More Room in Hell 2 już w sierpniu

Zgodnie z przekazanymi informacjami No More Room in Hell 2 opuści wczesny dostęp już 11 sierpnia 2026 roku. Steve Piggott – dyrektor generalny i dyrektor kreatywny Torn Banner Studios – zaznacza, że osiągnięcie wersji 1.0 to „ogromny kamień milowy” dla samej produkcji i całego zespołu. Deweloper nie kryje zadowolenia z osiągniętych efektów, które wkrótce będą mogli ocenić sami gracze.

Przez cały okres trwania wczesnego dostępu ściśle współpracowaliśmy z naszą społecznością, aby dopracować, udoskonalić i rozbudować grę, tworząc najlepszą możliwą [kooperacyjną] produkcję horrorową o wysoką stawkę. Ta premiera to ostateczna wersja gry, jaką zawsze sobie wyobrażaliśmy – powiedział Piggott.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że w Early Access gra No More Room in Hell 2 dostępna była wyłącznie na komputerach osobistych. Pełna wersja trafi natomiast również w ręce użytkowników PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na PC wspomniany tytuł będzie można z kolei kupić zarówno na Steam, jak i w Epic Games Store.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/07/no-more-room-in-hell-2-launches-august-11

Tagi:

News
data premiery
Torn Banner Studios
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
wersja 1.0
No More Room in Hell 2
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112