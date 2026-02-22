Xbox znowu z exclusive'ami? Nowa CEO daje nadzieję

Dlaczego Xbox od lat przegrywa wojny konsolowe? Jednym z powodów jest brak tego, z czym konsole kojarzone były przez lata.

Mowa tutaj o tytułach na wyłączność, czyli, mówiąc potocznie exclusive’ach. W tej materii konsola Microsoftu zdecydowanie nie ma się czym pochwalić. Czy symbol Only on Xbox powróci? Od wielu lat Xbox nie może na dobrą sprawę pochwalić się żadnymi tytułami na wyłączność. Z jednej strony wszystko, co trafia na platformę spod znaku zielonego X, siłą rzeczy trafia też na komputery osobiste. Wszak Windows to jednak spora część sukcesu Microsoftu, trudno więc zakładać, by firma miała zaniedbywać PC.

Problem w tym, że również na PlayStation 5 zagramy praktycznie we wszystko, co znajduje się na Xboxie. Tylko w tym roku na sprzęt od Sony trafią m.in. Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day czy Fable. Dodatkowo wiele plotkuje się też na temat nadchodzącego portu Starfielda. Tymczasem w drugą stronę to nie działa, bo ogromna liczba tytułów z PS5 nigdy na Xboxa nie trafiła. W tej sytuacji jeden z użytkowników X o nicku Alejandro postanowił zwrócić się bezpośrednio do Ashy Sharmy, nowej CEO: Cześć, Asha. Mam nadzieję, że jako nowy CEO Xboxa rozumiesz, jak wasze są ekskluzywne gry i jak gry takie, jak Halo, Forza, Gears czy Fable stworzyły tożsamość Xboxa i jego graczy, stając się kluczowym elementem sukcesu Xboxa. Gry na Xboxa muszą być dostępne tylko na Xboxie. Nowy CEO może wprowadzić zmiany, by ponownie uczynić z Xboxa istotną konsolę i by powrócił on do naszej społeczności. Możesz dokonać wielkich rzeczy, jeżeli zaangażujesz się w konsole Xboxa, graczy Xboxa i społeczność. Uczyń z Xboxa najlepsze miejsce do gry. Uczyń go wyjątkowym. Uczyń go najpopularniejszą konsolą.

Sharma najwyraźniej przeczytała post, bo postanowiła na niego odpowiedzieć: Słyszę Cię. To mocno zwięzła i lakoniczna odpowiedź. Niemniej fanom Xboxa dała ona nadzieję, że słynny symbol “Only on Xbox” jeszcze powróci na pudełka. Oczywiście trudno wyciągać już teraz daleko idące wnioski po dwóch słowach. Pytanie jednak, kiedy, jak nie teraz, gdy w Microsofcie i Xboxie doszło właśnie do zmiany warty na dyrektorskich stanowiskach?

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

