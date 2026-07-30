XBOX z gorszym kwartałem. Microsoft jako całość rośnie w siłę

Przypomnijmy, że w sumie w tym roku szeregi Zielonych ma opuścić 3,2 tysiąca osób. Połowa z tego odeszła już w ostatniej pierwszej fali zwolnień, podczas gdy pozostali podążą tą samą drogą pod koniec roku. Jednocześnie struktury XBOX-a uszczupliły się o 5 studiów. I tak Undead Labs i Ninja Theory trafiły w ręce nowych właścicieli, dzięki czemu State of Decay 3 i Senua nie są zagrożone. Ponadto Double Fine Productions i Compulsion Games również przestały być częścią XBOX Games Studios, stając się ponownie ekipami niezależnymi z pełnią praw do wszystkich swoich marek. Największym znakiem zapytania jest Arkane Lyon – w wypadku tej ekipy możliwe rozwiązania są nadal analizowane.

Wspomniana strata XBOX-a jest o tyle ciekawa, że z kolei sam Microsoft miał zaliczyć wzrost przychodów rok do roku i to aż o 31,34%. W sumie firma miała zarobić 133,75 miliarda dolarów, z czego zysk w wysokości 3,2 miliarda dolarów miał być efektem inwestycji w firmę Anthropic. twórców Claude A, chociaż nie tylko. Okazuje się, że również wydatki związane z Programem Dobrowolnych Odejść były niższe niż się spodziewano. Do tego dochodzą przychody z obszaru sztucznej inteligencji, które w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego miały wzrosnąć o 27%.