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XBOX z gorszym kwartałem. Microsoft jako całość rośnie w siłę

Maciej Petryszyn
2026/07/30 11:00
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W ostatnich tygodniach o marce XBOX mówiło się głównie z uwagi na trwający reset. A więc ogromne cięcia kadrowe.

Gamingowa gałąź Microsoftu rozstała się w ten sposób z 5 studiami. W innych natomiast dokonała cięć kadrowych.

XBOX
XBOX

XBOX w górę, Microsoft w dół

Teraz zaś ukazał się nowy raport finansowy Microsoftu. Jasno wynika z niego, że ostatni kwartał nie był dla XBOX-a najlepszy, a przychody Zielonych w tym czasie spadły. W przypadku usług i treści mowa o 10-procentowym spadku w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Z kolei sprzedaż sprzętu przyniosła przychody niższe o 13 procent. W sumie całoroczne przychody XBOX-a są o 5% niższe niż miało to miejsce w roku ubiegłym.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że w sumie w tym roku szeregi Zielonych ma opuścić 3,2 tysiąca osób. Połowa z tego odeszła już w ostatniej pierwszej fali zwolnień, podczas gdy pozostali podążą tą samą drogą pod koniec roku. Jednocześnie struktury XBOX-a uszczupliły się o 5 studiów. I tak Undead Labs i Ninja Theory trafiły w ręce nowych właścicieli, dzięki czemu State of Decay 3 i Senua nie są zagrożone. Ponadto Double Fine Productions i Compulsion Games również przestały być częścią XBOX Games Studios, stając się ponownie ekipami niezależnymi z pełnią praw do wszystkich swoich marek. Największym znakiem zapytania jest Arkane Lyon – w wypadku tej ekipy możliwe rozwiązania są nadal analizowane.

Wspomniana strata XBOX-a jest o tyle ciekawa, że z kolei sam Microsoft miał zaliczyć wzrost przychodów rok do roku i to aż o 31,34%. W sumie firma miała zarobić 133,75 miliarda dolarów, z czego zysk w wysokości 3,2 miliarda dolarów miał być efektem inwestycji w firmę Anthropic. twórców Claude A, chociaż nie tylko. Okazuje się, że również wydatki związane z Programem Dobrowolnych Odejść były niższe niż się spodziewano. Do tego dochodzą przychody z obszaru sztucznej inteligencji, które w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego miały wzrosnąć o 27%.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-content-and-services-revenue-drops-10-in-latest-quarter/

Tagi:

News
Microsoft
raport
Xbox
przychody
straty
raport finansowy
straty finansowe
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112