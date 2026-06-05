Szefowa XBOXA o grach na wyłączność. "To trudny temat"

Zmiany w kierownictwie XBOXA dały graczom nadzieję na nowy impuls. Nie da się bowiem ukryć, że przez ostatnie lata Zieloni byli w mocnej defensywie.

W trakcie dwóch ostatnich generacji konsole spod szyldu Xboxa przegrywały z PlayStation. A brak tytułów na wyłączność na pewno w tej kwestii nie pomagał.

Asha Sharma o grach na wyłączność

Temat gier ekskluzywnych przy okazji wspomnianych zmian powrócił na tapet. Ba, niedawno jeden z oficjeli potwierdził nawet, iż w wewnętrznych rozmowach kwestia ta została poruszona. Teraz zaś głos zabrała sama dyrektorka kreatywna. Asha Sharma z okazji 100 na swoim stanowisku gościła ostatnio w programie Bloomberg Tech, gdzie poruszono temat exclusive’ów. Warto wszak przypomnieć, że nowe odsłony dwóch flagowych serii XBOXA, czyli Halo oraz Fable, ukażą się również na PlayStation 5 i to od razu w dniu swoich premier. Co na ten temat miała do powiedzenia Sharma?