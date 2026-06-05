Szefowa XBOXA o grach na wyłączność. "To trudny temat"

Zmiany w kierownictwie XBOXA dały graczom nadzieję na nowy impuls. Nie da się bowiem ukryć, że przez ostatnie lata Zieloni byli w mocnej defensywie.
W trakcie dwóch ostatnich generacji konsole spod szyldu Xboxa przegrywały z PlayStation. A brak tytułów na wyłączność na pewno w tej kwestii nie pomagał.
Asha Sharma o grach na wyłączność
Temat gier ekskluzywnych przy okazji wspomnianych zmian powrócił na tapet. Ba, niedawno jeden z oficjeli potwierdził nawet, iż w wewnętrznych rozmowach kwestia ta została poruszona. Teraz zaś głos zabrała sama dyrektorka kreatywna. Asha Sharma z okazji 100 na swoim stanowisku gościła ostatnio w programie Bloomberg Tech, gdzie poruszono temat exclusive’ów. Warto wszak przypomnieć, że nowe odsłony dwóch flagowych serii XBOXA, czyli Halo oraz Fable, ukażą się również na PlayStation 5 i to od razu w dniu swoich premier. Co na ten temat miała do powiedzenia Sharma?
Według CEO Zielonych kwestia ta nie jest taka prosta, chociaż rozumie ona, skąd biorą się takie głosy:
Myślę, że to trudny temat. Spójrzcie, jesteśmy wydawcą numer dwa na świecie, a żeby być świetnym wydawcą, wasze gry muszą docierać do szerokiej publiczności, która chce w nie grać. Jednocześnie w coraz większym stopniu stajemy się platformą. Aby być platformą, trzeba posiadać ekskluzywne treści i usługi. Przyglądamy się więc temu bardzo uważnie. Uważam, że musimy podchodzić bardzo rozważnie do każdego tytułu i tego, jak chcemy o nim myśleć, a także wyciągać wnioski z podobnych przypadków w branży – i właśnie to robimy.
GramTV przedstawia:
Trudno zatem powiedzieć, czy ostatecznie XBOX zdecyduje się na powrót do koncepcji gier na wyłączność, które miałby omijać PlayStation 5 i inne platformy. Na razie wydaje się, że włodarze firmy widzą więcej przeciw niż za. Nie oznacza to jednak, że kierownictwo nie widzi ogólnych problemów. Sama Sharma zwróciła uwagę na szereg działań podjętych, by faktycznie podreperować podupadły brand i przyczynić się do ponownego wzrostu jego popularności.
Zrobiliśmy tak wiele, aby zacząć odradzać markę Xbox. W ciągu ostatnich 100 dni wydaliśmy więcej niż w ciągu całego minionego roku. Udało nam się zresetować Game Passa po ośmiomiesięcznym spadku – teraz powrócił on do wzrostów i zwiększa utrzymanie przychodów. I co najważniejsze, zaczynamy wracać do bycia bliżej naszych graczy oraz naszej społeczności. Myślę, że przez kolejne 100 dni musimy zresetować biznes. Musimy przyjrzeć się temu, jak inwestujemy, jak ustalamy priorytety i zmienić sposób, w jaki działamy, aby powrócić do wzrostu, aby być miejscem, w którym gra cały świat. Bardzo chciałabym zobaczyć nas jako firmę numer jeden w branży gier i rozrywki – stwierdziła CEO XBOXA.
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