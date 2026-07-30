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Twórcy Palworld naprawiają błędy bossów. Victor i Shadowbeak nie będą już znikać z walki

Mikołaj Berlik
2026/07/30 12:00
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Zobaczyliśmy sporo poprawek.

Studio Pocketpair udostępniło aktualizację 1.0.2 do Palworld, która eliminuje kilka uciążliwych błędów zgłaszanych po premierze wersji 1.0. Największe poprawki dotyczą starć z bossami, które sprawiały problemy przede wszystkim podczas rozgrywki wieloosobowej.

Palworld
Palworld

Palworld – koniec z znikającymi bossami

Jednym z najpoważniejszych błędów była walka z duetem Victor & Shadowbeak. Po użyciu ataku teleportacyjnego bossowie potrafili całkowicie zniknąć z mapy w sesjach multiplayer, uniemożliwiając dokończenie starcia. Aktualizacja 1.0.2 usuwa ten problem, dzięki czemu przeciwnicy będą prawidłowo wracać na arenę po wykonaniu teleportacji.

Drugą ważną poprawką objęto legendarnego Pala Panthalusa. Walka z tym ogromnym stworzeniem na dedykowanych serwerach mogła powodować awarie gry lub rozłączanie wszystkich graczy z sesji. Po najnowszej aktualizacji starcie z bossem powinno przebiegać bez problemów technicznych.

W surowym środowisku, gdzie brakuje pożywienia, a grasują okrutni kłusownicy, niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem. Aby przetrwać, musisz poruszać się ostrożnie i podejmować trudne decyzje… nawet jeśli w odpowiednim momencie będzie to oznaczało zjedzenie własnych Palsów.

Na Palsach można jeździć, przemierzając ląd, morze i niebo — co pozwala ci poruszać się po różnorodnych środowiskach podczas eksploracji świata.

GramTV przedstawia:

Patch 1.0.2 wprowadza również szereg mniejszych usprawnień:

  • naprawiono błędy wyświetlania terenu w okolicach World Tree podczas gry wieloosobowej,
  • usunięto problem z oświetleniem u graczy oczekujących na odrodzenie po pokonaniu finałowego bossa,
  • poprawiono błędy związane z osiągnięciami, dialogami oraz przypadkami blokowania postępów,
  • dodano możliwość zmiany przypisania komendy "Attack that enemy!", ułatwiającej wydawanie poleceń Palom podczas walki.

W Palworld możemy zagrać na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation. Ostatnio gra wyszła z wczesnego dostępu i odniosła dzięki temu wielki sukces.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/survival-crafting/latest-palworld-patch-keeps-victor-and-shadowbeak-from-accidentally-teleporting-out-of-existence-prevents-panthalus-from-breaking-everything/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Palworld
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
maszynypancerne
Gramowicz
Dzisiaj 13:08

Gra niby ok, ale niestety walka jałowa i po 60lvl robi się monotonnie, niby 1.0 ale jakoś nic nowego nie widzę oprócz nowych pali, więcej poziomów i inne rzeczy w technologi.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:36

To zabawne że wszyscy używają identyczną miniaturkę z tańczącym kotem :-)




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112