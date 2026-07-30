Twórcy Palworld naprawiają błędy bossów. Victor i Shadowbeak nie będą już znikać z walki

Studio Pocketpair udostępniło aktualizację 1.0.2 do Palworld, która eliminuje kilka uciążliwych błędów zgłaszanych po premierze wersji 1.0. Największe poprawki dotyczą starć z bossami, które sprawiały problemy przede wszystkim podczas rozgrywki wieloosobowej.

Palworld – koniec z znikającymi bossami

Jednym z najpoważniejszych błędów była walka z duetem Victor & Shadowbeak. Po użyciu ataku teleportacyjnego bossowie potrafili całkowicie zniknąć z mapy w sesjach multiplayer, uniemożliwiając dokończenie starcia. Aktualizacja 1.0.2 usuwa ten problem, dzięki czemu przeciwnicy będą prawidłowo wracać na arenę po wykonaniu teleportacji.