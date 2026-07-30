Twórcy Palworld naprawiają błędy bossów. Victor i Shadowbeak nie będą już znikać z walki

Jednym z najpoważniejszych błędów była walka z duetem Victor & Shadowbeak. Po użyciu ataku teleportacyjnego bossowie potrafili całkowicie zniknąć z mapy w sesjach multiplayer, uniemożliwiając dokończenie starcia. Aktualizacja 1.0.2 usuwa ten problem, dzięki czemu przeciwnicy będą prawidłowo wracać na arenę po wykonaniu teleportacji.
Drugą ważną poprawką objęto legendarnego Pala Panthalusa. Walka z tym ogromnym stworzeniem na dedykowanych serwerach mogła powodować awarie gry lub rozłączanie wszystkich graczy z sesji. Po najnowszej aktualizacji starcie z bossem powinno przebiegać bez problemów technicznych.
W surowym środowisku, gdzie brakuje pożywienia, a grasują okrutni kłusownicy, niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem. Aby przetrwać, musisz poruszać się ostrożnie i podejmować trudne decyzje… nawet jeśli w odpowiednim momencie będzie to oznaczało zjedzenie własnych Palsów.
Na Palsach można jeździć, przemierzając ląd, morze i niebo — co pozwala ci poruszać się po różnorodnych środowiskach podczas eksploracji świata.
GramTV przedstawia:
Patch 1.0.2 wprowadza również szereg mniejszych usprawnień:
naprawiono błędy wyświetlania terenu w okolicach World Tree podczas gry wieloosobowej,
usunięto problem z oświetleniem u graczy oczekujących na odrodzenie po pokonaniu finałowego bossa,
poprawiono błędy związane z osiągnięciami, dialogami oraz przypadkami blokowania postępów,
dodano możliwość zmiany przypisania komendy "Attack that enemy!", ułatwiającej wydawanie poleceń Palom podczas walki.