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Fable przekroczyło budżet? Produkcja RPG od Playground Games miała stać się „niekomfortowo” droga

Mikołaj Berlik
2026/07/28 09:30
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Nowe doniesienia sugerują, że Fable jest znacznie droższe w produkcji, niż początkowo zakładał Xbox.

Nowa odsłona Fable, za którą odpowiada Playground Games, ma zadebiutować 23 lutego 2027 roku na Xbox Series X/S, PS5 oraz PC. Choć Microsoft nie ujawnił kosztów produkcji, nieoficjalne informacje wskazują, że projekt stał się wyjątkowo kosztowny.

Fable
Fable

Fable – budżet przekroczył oczekiwania

Jak informuje Jez Corden z Windows Central, powołując się na swoje źródła, produkcja Fable wyszła „niekomfortowo” ponad zakładany budżet. Nie ujawniono konkretnych kwot, jednak w czasie, gdy Xbox koncentruje się na ograniczaniu wydatków i poprawie rentowności swoich projektów, takie informacje mogą budzić obawy. Jednym z powodów wysokich kosztów ma być bardzo długi cykl produkcyjny gry.

W 2021 roku główny inżynier projektu, Tom Golton, wspominał, że pracuje nad Fable już od czterech lat. Jeśli gra rzeczywiście ukaże się na początku 2027 roku, oznaczałoby to, że jej produkcja trwała ponad osiem lat. Według doniesień w trakcie prac projekt miał przejść zmiany dotyczące skali i założeń, co mogło dodatkowo wpłynąć na wzrost kosztów.

GramTV przedstawia:

Playground Games wcześniej ujawniło, że świat Fable zaoferuje ponad 120 sklepów, około 1000 NPC-ów posiadających własne harmonogramy dnia i zachowania i pełny dubbing przygotowany bez wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Choć mapa nie będzie tak rozległa jak w serii Forza Horizon, twórcy zapowiadają znacznie większą gęstość atrakcji i aktywności.

Według źródeł Windows Central wysoki budżet może być również jednym z powodów, dla których Microsoft zdecydował się wydać Fable nie tylko na Xbox Series X/S i PC, ale również na PlayStation 5. Szersza dostępność gry ma zwiększyć potencjalną sprzedaż i ułatwić zwrot kosztów produkcji.

Źródło:https://gamingbolt.com/fable-has-gone-uncomfortably-over-budget-rumor

Tagi:

News
PC
Playground Games
Fable
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:15

I to jest duży problem tych firm bo jak duże studio pracuje 8 lat to mogę sprzedać miliony kopii i dalej wyjść ze stratą. A potem mimo "sukcesu" zwolnienia albo zamknięcie studia. 

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 10:13

Nadal mnie szokuje to, że gra z takim budżetem miałaby na siebie zarobić... w Xbox Game Pass.




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