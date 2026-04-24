To już oficjalne. Xbox rozważa gry na wyłączność

Pod rzeczonym listem podpisali się Matt Booty, dyrektor ds. treści, oraz Asha Sharma, dyrektor generalna. Oboje zajęli obecne stanowiska zaledwie kilka tygodni temu i są symbolem zmian, do jakich ma dojść. Już na samym początku zwrócono uwagę na nastroje w środowisku graczy, określając przy tym, jak bardzo zmieniła się branża. Wyliczono kłopoty ze zbyt małą obecnością na PC czy wysokością cen. W oczy rzuca się przede wszystkim przyznanie wprost, iż dotychczasowe metody już nie działają i działać nie będą . Wobec tego potrzebne są nowe ruchy, bardziej dopasowane do współczesnych realiów.

Model, który nas tu doprowadził, nie będzie tym, który poprowadzi nas naprzód.

Jednocześnie online pojawia się nowa generacja graczy z innymi oczekiwaniami. Ich czas jest dzielony między gry, media i wszystko inne, co walczy o ich uwagę. Oczekują więcej treści w znanych im miejscach, chcą kształtować światy, w których grają, oraz chcą wspólnie tworzyć i integrować się, a nie tylko razem grać. [...]

Nowe funkcje na konsolach pojawiają się rzadziej. Nasza obecność na PC nie jest wystarczająco silna. Ceny stają się coraz trudniejsze do udźwignięcia dla ludzi. A kluczowe doświadczenia, takie jak wyszukiwanie, odkrywanie treści, funkcje społecznościowe i personalizacja, wciąż wydają się zbyt rozdrobnione. Deweloperzy i wydawcy również proszą o więcej: lepszych narzędzi, głębszych analiz i platformy, która pomoże im szybciej rosnąć.

W tej sytuacji Booty i Sharma podsumowali, iż Xbox ma być “przystępny cenowo, osobisty i otwarty”. Zadeklarowali również otwartość dla wszystkich twórców, a kluczowym wskaźnikiem ma być liczba aktywnych graczy dziennie. Jednocześnie dyrektorzy wskazali 4 priorytety firmy, rozwijając każdy z nich. W kontekście sprzętu mowa była o Projekcie Helix oraz ustabilizowanie 9. generacji. Jeżeli chodzi o zawartość, chodzi o ekspansję w Chinach czy utrzymanie i wzrost w grach-usługach. Doświadczenie to gruntowna przebudowa systemów i naprawa podstaw dla graczy czy partnerów. Są też usługi – wzmocnienie Game Passa i wykorzystywanie fuzji i przejęć w celu przyspieszenia wzrostu.

Kluczowy jest tutaj jeden fragment:

Po drodze dokonamy ponownej oceny naszego podejścia do ekskluzywności, okien wydawniczych oraz sztucznej inteligencji, dzieląc się efektami w miarę wypracowywania decyzji.

Trudno nie odebrać go inaczej, jak zapowiedzi możliwego powrotu do gier na wyłączność. O takiej opcji plotkuje się już od dawna. Tak jak od dawna brak exclusive’ów był jedną z największych wad Xboxa, przez które przegrał z PlayStation czy Nintend Switch. Już sam fakt wspomnienia o tym wskazuje, iż włodarze firmy są świadomi problemu i być może w przyszłości pojawią się wreszcie produkcje dostępne wyłącznie na konsoli Microsoftu (i pewnie na PC).

List wieńczy motywacyjne wspomnienie o kreatywności i odwadze: