To już oficjalne. Xbox rozważa gry na wyłączność

Coraz więcej wskazuje, że nowe władze Xboxa zamierzają zmienić wizerunek konsoli. Dowodem na to jest też nowa publikacja.
Na oficjalnej stronie Xboxa pojawił się bowiem list. Ten przekazano do wszystkich pracowników firmy.
Władze Xboxa mówią o grach na wyłączność
Pod rzeczonym listem podpisali się Matt Booty, dyrektor ds. treści, oraz Asha Sharma, dyrektor generalna. Oboje zajęli obecne stanowiska zaledwie kilka tygodni temu i są symbolem zmian, do jakich ma dojść. Już na samym początku zwrócono uwagę na nastroje w środowisku graczy, określając przy tym, jak bardzo zmieniła się branża. Wyliczono kłopoty ze zbyt małą obecnością na PC czy wysokością cen. W oczy rzuca się przede wszystkim przyznanie wprost, iż dotychczasowe metody już nie działają i działać nie będą. Wobec tego potrzebne są nowe ruchy, bardziej dopasowane do współczesnych realiów.
W liście znalazło się więc swoiste uderzenie się w pierś swoją i całej branży:
Gracze są sfrustrowani.
Nowe funkcje na konsolach pojawiają się rzadziej. Nasza obecność na PC nie jest wystarczająco silna. Ceny stają się coraz trudniejsze do udźwignięcia dla ludzi. A kluczowe doświadczenia, takie jak wyszukiwanie, odkrywanie treści, funkcje społecznościowe i personalizacja, wciąż wydają się zbyt rozdrobnione. Deweloperzy i wydawcy również proszą o więcej: lepszych narzędzi, głębszych analiz i platformy, która pomoże im szybciej rosnąć.
Jednocześnie online pojawia się nowa generacja graczy z innymi oczekiwaniami. Ich czas jest dzielony między gry, media i wszystko inne, co walczy o ich uwagę. Oczekują więcej treści w znanych im miejscach, chcą kształtować światy, w których grają, oraz chcą wspólnie tworzyć i integrować się, a nie tylko razem grać. [...]
Model, który nas tu doprowadził, nie będzie tym, który poprowadzi nas naprzód.
W tej sytuacji Booty i Sharma podsumowali, iż Xbox ma być “przystępny cenowo, osobisty i otwarty”. Zadeklarowali również otwartość dla wszystkich twórców, a kluczowym wskaźnikiem ma być liczba aktywnych graczy dziennie. Jednocześnie dyrektorzy wskazali 4 priorytety firmy, rozwijając każdy z nich. W kontekście sprzętu mowa była o Projekcie Helix oraz ustabilizowanie 9. generacji. Jeżeli chodzi o zawartość, chodzi o ekspansję w Chinach czy utrzymanie i wzrost w grach-usługach. Doświadczenie to gruntowna przebudowa systemów i naprawa podstaw dla graczy czy partnerów. Są też usługi – wzmocnienie Game Passa i wykorzystywanie fuzji i przejęć w celu przyspieszenia wzrostu.
Kluczowy jest tutaj jeden fragment:
Po drodze dokonamy ponownej oceny naszego podejścia do ekskluzywności, okien wydawniczych oraz sztucznej inteligencji, dzieląc się efektami w miarę wypracowywania decyzji.
Trudno nie odebrać go inaczej, jak zapowiedzi możliwego powrotu do gier na wyłączność. O takiej opcji plotkuje się już od dawna. Tak jak od dawna brak exclusive’ów był jedną z największych wad Xboxa, przez które przegrał z PlayStation czy Nintend Switch. Już sam fakt wspomnienia o tym wskazuje, iż włodarze firmy są świadomi problemu i być może w przyszłości pojawią się wreszcie produkcje dostępne wyłącznie na konsoli Microsoftu (i pewnie na PC).
List wieńczy motywacyjne wspomnienie o kreatywności i odwadze:
W ciągu ostatnich pięciu lat Xbox i cała branża przeszły niewyobrażalną liczbę zmian, a ten zespół nieustannie dostarczał wyniki dla naszej społeczności. Dziękuję za skupienie na tym, co ważne. Po 62 dniach (w nowym składzie) jesteśmy dumni z tego, jak dotrzymujemy naszych obietnic dotyczących świetnych gier, powrotu marki Xbox i przyszłości grania. Jesteśmy tu, by wykonać najbardziej kreatywną i odważną pracę w naszym życiu – i zrobimy to razem.