XBOX wraca do ekskluzywności. Na Gears of War i Clockwork Revolution się nie skończy

Tak w rozmowie z Gamertag Radio przyznał szef ds. zawartości w Microsoft, Matt Booty:

Chcemy, aby ludzie mieli powód, by dołączyć do XBOKSA. Chcemy, aby mieli powód do zakupu XBOKSA, powód do bycia fanem XBOKSA. Jednocześnie chcemy nagrodzić wszystkich naszych graczy, którzy są z nami od dłuższego czasu. Wiemy, że tytuły ekskluzywne są ważne. Dlatego Gears nadchodzi w 2026 roku, a Clockwork w 2027.

Chcemy również jasno zaznaczyć, że nasze duże gry wieloosobowe oraz gry-usługi nadal będą wieloplatformowe. Jeśli coś już graczom obiecaliśmy, zamierzamy tę obietnicę dotrzymać, prawda? A potem naprawdę – myślę, że Asha to ujęła – zamierzamy podjąć właściwą decyzję, a nieszczególnie szybką decyzję.

Będziemy o tym myśleć w przyszłości. I myślę, że wy wiecie równie dobrze jak wszyscy, iż nasza zasada brzmi: kiedy ogłaszamy datę, chcemy ogłosić platformy. Tak więc decyzje będą zapadać indywidualnie dla każdego przypadku, ale będziemy jasno komunikować, że kiedy gra ma datę premiery, ma też przypisane platformy i będziecie wiedzieć, przed jakim wyborem stoicie.