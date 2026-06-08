XBOX wraca do ekskluzywności. Na Gears of War i Clockwork Revolution się nie skończy

Czy XBOX odważniej pójdzie w ekskluzywność? Wczorajszy pokaz XBOX Games Showcase 2026 dał nadzieję, że tak.
Przy okazji wspomnianej prezentacji Microsoft pokazał kilka nowych produkcji. I nie wszystkie trafią na sprzęt konkurencji.
XBOX będzie rozpatrywał ekskluzywność każdej gry indywidualnie
Już wcześniej mówiło się, że grą na wyłączność będzie Gears of War: E-Day. I faktycznie – nowa odsłona przygód Marcusa Fenixa dostępna będzie jedynie na PC z systemem Windows oraz konsoli Xbox Series X/S. I to mimo tego, że, jak się plotkuje, wersja na PlayStation 5, była praktycznie ukończona. Ale to nie wszystko, bo fani Sony będą musieli obejść się smakiem również w przypadku Clockwork Revolution. Mowa tutaj nowej grze inXile Entertainment – studia legendarnego Briana Fargo, które wcześniej dało nam Wasteland czy też Torment: Tides of Numenera. Skąd taki ruch XBOXA?
Wyjaśniła to mianowana kilka miesięcy temu dyrektor generalna, Asha Sharma:
Chcemy, aby ludzie wybierali XBOX-a ze względu na świetne gry i doświadczenia. To oznacza również dawanie wam czegoś, co zostało stworzone z myślą o XBOXIE. Gears of War: E-Day oraz Clockwork Revolution będą tytułami ekskluzywnymi dla konsol XBOX!
Co jednak istotne, Zieloni nie zarzucili multiplatformowości całkowicie. Nic nie zmieniło się na przykład w kwestii nowego Fable, które będzie wydane tez na PlayStation 5. Podobnie zapowiedziana wczoraj Senua, czyli nowa odsłona marki Hellblade. Nawet State of Decay 3, którego poprzednie odsłony trafiły wyłącznie na XBOXY, doczeka się wersji na konsolę Sony. Wydaje się więc, że Microsoft jest w tej materii nieco niekonsekwentny, niemniej przedstawiciele firmy zapewniają, iż nie ma w tym przypadku. Okazuje się bowiem, że XBOX ma rozpatrywać przypadek każdej gry osobno i w ten sposób decydować o potencjalnych portach lub ich braku.
GramTV przedstawia:
Tak w rozmowie z Gamertag Radio przyznał szef ds. zawartości w Microsoft, Matt Booty:
Chcemy, aby ludzie mieli powód, by dołączyć do XBOKSA. Chcemy, aby mieli powód do zakupu XBOKSA, powód do bycia fanem XBOKSA. Jednocześnie chcemy nagrodzić wszystkich naszych graczy, którzy są z nami od dłuższego czasu. Wiemy, że tytuły ekskluzywne są ważne. Dlatego Gears nadchodzi w 2026 roku, a Clockwork w 2027.
Chcemy również jasno zaznaczyć, że nasze duże gry wieloosobowe oraz gry-usługi nadal będą wieloplatformowe. Jeśli coś już graczom obiecaliśmy, zamierzamy tę obietnicę dotrzymać, prawda? A potem naprawdę – myślę, że Asha to ujęła – zamierzamy podjąć właściwą decyzję, a nieszczególnie szybką decyzję.
Będziemy o tym myśleć w przyszłości. I myślę, że wy wiecie równie dobrze jak wszyscy, iż nasza zasada brzmi: kiedy ogłaszamy datę, chcemy ogłosić platformy. Tak więc decyzje będą zapadać indywidualnie dla każdego przypadku, ale będziemy jasno komunikować, że kiedy gra ma datę premiery, ma też przypisane platformy i będziecie wiedzieć, przed jakim wyborem stoicie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!