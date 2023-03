Microsoft będzie wydawać Call of Duty z błędami na PlayStation – sugeruje Sony

Japońska firma obawia się, że Microsoft będzie chciał zniechęcić fanów Call of Duty do konsol PlayStation.

Microsoft prawdopodobnie przekonał Komisję Europejską do zaakceptowania umowy dotyczącej przejęcia Activision Blizzard. O zablokowanie wspomnianej transakcji cały czas walczy jednak Sony, które w jednym z dokumentów udostępnionych przez brytyjski urząd ochrony konsumentów (CMA) podzieliło się dość niecodziennymi argumentami. Japońska firma uważa bowiem, że po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft na konsolach PlayStation będą pojawiać się zabugowane wersje gier z serii Call of Duty.

Zdaniem Sony konsole PlayStation otrzymają zabugowane wersje Call of Duty po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft

Na wspomniany fragment dokumentu zwrócił uwagę Tom Warren z redakcji The Verge. Zdaniem Sony takie praktyki mogą sprawić, że gracze przestaną postrzegać PlayStation jako najlepsze miejsce do gry. Japońska korporacja uważa, że Microsoft będzie chciał w ten sposób zachęcić graczy do sięgnięcie po jedną z konsol Xbox.



Wydawanie zabugowanych i wypełnionych problemami technicznymi wersji Call of Duty na PlayStation 5 miałoby bowiem skutecznie odstraszyć fanów marki od urządzeń Sony. Japońska firma obawia się też, że Microsoft podwyższy cenę gier Activision Blizzard na PlayStation, a produkcje otrzymają na konsolach Xbox ekskluzywne funkcje.



Trzeba przyznać, że argument o celowym wydawaniu niedopracowanych wersji Call of Duty na konsolach PlayStation brzmi mało poważnie. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób na takie sugestie zareaguje brytyjski urząd ochrony konsumentów. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalszy rozwój sytuacji.