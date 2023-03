Sony ma poważny problem. Japończycy ujawnią swoje umowy z zewnętrznymi studiami

Microsoft próbował uzyskać wszystkie dokumenty zawarte przez Sony z firmami third-party od 1 stycznia 2012 roku do chwili obecnej. Federalna Komisja Handlu przyznała w tej kwestii rację Japończykom, którzy i tak będą musieli przedstawić wszystkie umowy datowane od 1 stycznia 2019 roku.

Tym samym Sony będzie musiało pokazać zawarte z zewnętrznymi studiami umowy z ostatnich trzech lat, które w jakikolwiek sposób ograniczyły zawartość gier lub całkowicie pominęły Xboxa. Niektóre z tych dokumentów będą dotyczyły zawartej przed kilkoma laty umowy Sony z Activision, która zapewniła posiadaczom PlayStation wcześniejszy dostęp do wybranej zawartości do kolejnych odsłon serii Call of Duty.