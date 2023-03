Microsoft: koniec z ekskluzywnymi DLC do Call of Duty na PlayStation

Jeżeli przejęcie Activision Blizzard rzeczywiście dojdzie do skutku, Call of Duty najprawdopodobniej przestanie otrzymywać ekskluzywne DLC na jakiejkolwiek z platform.

Problemy związane z ekskluzywną zawartością do gier z serii Call of Duty dla konkretnych platform sprzętowych nie są dla graczy żadną nowością. Teraz jednak szef działu Xbox w Microsofcie, Phil Spencer, ujawnił, że jeżeli przejęcie Activision Blizzard dojdzie do skutku, Call of Duty całkowicie przestanie otrzymywać ekskluzywną zawartość na którejkolwiek z platform.

Call of Duty bez ekskluzywnych DLC na PlayStation po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft

W wywiadzie z Xbox On mężczyzna stwierdził, że chce, aby każdy gracz – niezależnie od tego, jaki posiada sprzęt – mógł cieszyć się tą samą zawartością.