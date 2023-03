Microsoft ze zgodą na przejęcie Activision Blizzard od KE? Nowe doniesienia

Dziennikarze serwisu Reuters otrzymali interesującą wiadomość od trzech źródeł, według których Microsoft prawdopodobnie przekonał Komisję Europejską do zaakceptowania umowy z Activision Blizzard. Oficjalnie wiemy jedynie, że Komisja potrzebuje jeszcze kilku dodatkowych dni na opublikowanie ostatecznej decyzji.

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft dojdzie do skutku? Komisja Europejska może się zgodzić

Według doniesień serwisu Reuters, Komisja Europejska chce zaakceptować umowę z powodu ostatnich działań giganta z Redmond – chodzi głównie o nawiązanie współpracy z Nintendo oraz NVIDIĄ, co miało przekonać regulatorów. Dzięki temu urzędnicy, którzy nie byli pewni działań Microsoftu, zobaczyli na własne oczy, iż firma rzeczywiście zamierza wywiązać się ze swoich obietnic.

Oprócz tego mało prawdopodobne jest, żeby Komisja – która ma podjąć decyzję w sprawie transakcji do 25 kwietnia bieżącego roku – żądała od Microsoftu sprzedania swoich aktywów, aby uzyskać zgodę. Microsoft powiedział, że jest zaangażowany w oferowanie skutecznych i łatwych do wyegzekwowania rozwiązań, które odnoszą się do obaw Komisji Europejskiej.