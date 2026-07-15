Marvel’s Blade z ogromnym budżetem. Niepewny projekt mógł pochłonąć ponad 100 milionów dolarów

Chociaż od momentu pierwszej prezentacji niczego nowego o Marvel’s Blade niczego się nie dowiedzieliśmy, o grze sporo się ostatnio mówi. Tym razem jednak w innym kontekście.

Tym kontekstem są pieniądze. I to prawdopodobnie wcale niemałe. Marvel’s Blade może nie powstać, ale i tak pochłonęło już ogromne pieniądze Nowe światło na temat Marvel’s Blade niespodziewanie rzucił francuski rząd. Ten, co ciekawe, opublikowano już latem 2024 roku, ale dopiero teraz społeczność gamingowa zwróciła na niego uwagę. Z tegoż raportu wynika, że w ramach budżetu projektu na lata 2023-2026 przewidziano 94 miliony euro. Dla porównania – debiutancki tytuł Arkane Studios, czyli Arx Fatalis z roku 2002, kosztował zaledwie 1,3 miliona dolarów, a więc około 72 razy mniej niż powstająca od 2022 roku gra o Dziennym Marku. Przy tym wszystkim warto pamiętać, że według ostatnich plotek produkt, jeżeli w ogóle się ukaże, to najwcześniej w 2027 roku. To zaś oznaczać będzie, iż budżet może przebić nawet 100 milionów dolarów.

A skąd w ogóle ta niepewność co do przyszłości Marvel’s Blade? Cóż, już na początku czerwca pojawiły się niepokojące wieści, że gra mogła zostać skasowana. Zabrakło jej wszak na XBOX Games Showcase 2026, chociaż pokaz ten wydawał się idealnym momentem, by przerwać trwającą 3 lata ciszę. Mimo tych nastrojów szef Bethesdy, Todd Howard, zapewniał, iż widział projekt w akcji i to, co ukazało się jego oczom, mu się podobało. To nieco uspokoiło fanów, ale tylko na moment. Szybko bowiem jeden z dziennikarzy, powołując się na swoje źródła, przyznał, że XBOX nie chce dłużej finansować tego projektu, przez co premiera na początku 2027 roku jest mało prawdopodobna.

GramTV przedstawia:

Zresztą, przyszłość całego Arkane stoi pod znakiem zapytania. Plotki o zamknięciu studia, przynajmniej na razie, nie sprawdziły się. Wiadomo jednak, że XBOX chce się twórców Marvel’s Blade pozbyć, co zostało oficjalnie potwierdzone. W związku z tym rozpoczęto wymagane konsultacje z radą pracowników, by w ten sposób ustalić dalsze strategiczne opcje.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

