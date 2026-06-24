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Marvel’s Blade powstaje. Todd Howard widział nową grę Arkane i ma dobre wieści

Mikołaj Ciesielski
2026/06/24 17:40
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Amerykański twórca gier przekonuje, że studio Arkane wykonuje „świetną robotę”.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się niepokojące plotki na temat przyszłości Marvel’s Blade. Jeden z branżowych insiderów zasugerował bowiem, że wspomniana produkcja mogła już trafić do kosza. Wygląda jednak na to, że gracze nie mają powodów do obaw, ponieważ nową produkcję Arkane Studios miał niedawno okazję zobaczyć Todd Howard.

Marvel’s Blade
Marvel’s Blade

Twórcy Marvel’s Blade „wykonują naprawdę, naprawdę świetną robotę”

Todd Howard udzielił wywiadu redakcji Entertainment Weekly. W trakcie rozmowy deweloper został m.in. zapytany o nadchodzące produkcje Bethesda Softworks, których zabrakło na Xbox Games Showcase 2026. Do tego grona zalicza się oczywiście Marvel’s Blade, które wciąż nie doczekało się konkretnej prezentacji.

Nie mogę zdradzić, kiedy dowiemy się o grze więcej, ale właśnie wczoraj widziałem kilka materiałów. Ekipa z Arkane Studios wykonuje naprawdę, naprawdę świetną robotę – powiedział Howard.

Dobra wiadomość jest więc taka, że prace nad Marvel’s Blade wciąż trwają. Pozostaje mieć nadzieję, że Arkane Studios nie będzie kazało nam czekać zbyt długo na nowe materiały i szczegóły na temat wspomnianej produkcji.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Blade powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Warto dodać, że od zapowiedzi nowej produkcji Arkane Studios minęło już trochę czasu, ponieważ gra została ujawniona w trakcie The Game Awards 2023.

Źródło:https://ew.com/xbox-25th-anniversary-hollywood-adaptations-cover-story-exclusive-12003252

Tagi:

News
Bethesda Softworks
gra akcji
Arkane Studios
Marvel
Todd Howard
komiks
TPP
wampiry
produkcja
Arkane Lyon
Marvel's Blade
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112