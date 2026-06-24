Marvel’s Blade powstaje. Todd Howard widział nową grę Arkane i ma dobre wieści

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się niepokojące plotki na temat przyszłości Marvel’s Blade. Jeden z branżowych insiderów zasugerował bowiem, że wspomniana produkcja mogła już trafić do kosza. Wygląda jednak na to, że gracze nie mają powodów do obaw, ponieważ nową produkcję Arkane Studios miał niedawno okazję zobaczyć Todd Howard.

Twórcy Marvel’s Blade „wykonują naprawdę, naprawdę świetną robotę”

Todd Howard udzielił wywiadu redakcji Entertainment Weekly. W trakcie rozmowy deweloper został m.in. zapytany o nadchodzące produkcje Bethesda Softworks, których zabrakło na Xbox Games Showcase 2026. Do tego grona zalicza się oczywiście Marvel’s Blade, które wciąż nie doczekało się konkretnej prezentacji.