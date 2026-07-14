Ubisoft ma plan na odbicie. Więcej produkcji, gry-usługi i dalsze cięcie kosztów

Opublikowany przez Ubisoft raport finansowy dał pewien wgląd w to, co dzieje się w firmie. Oraz jakie są jej plany.

Cóż, jest gorzej niż było. Ale mimo to Francuzi liczą na rychłe odbicie.

Ubisoft czeka na odbicie

Nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach Ubisoft pod pewnymi względami nie przypominał siebie. Przede wszystkim pod kątem liczby premier, bo gigant z Saint-Mande przyzwyczaił nas, że regularnie wypuszcza na rynek wiele produkcji. W 2026 roku jest inaczej i niedawne Assassin’s Creed Black Flag Resynced to pierwszy tegoroczny tytuł AAA. Na swoje szczęście, Ubi w tym wypadku trafiło w dziesiątkę, wydając naprawdę dobrze przyjętą grę, która w naszej recenzji dostała ocenę 8,5 na 10. Nic więc dziwnego, że firma liczy, iż najtrudniejszy okres, naznaczony kasowaniem projektów czy zamykaniem studiów, ma już za sobą i teraz wejdzie w czasy nieco bardziej spokojne.