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Marvel’s Blade miało być bliżej, niż sądziliśmy. XBOX może jednak nie dać pieniędzy na dokończenie gry

Maciej Petryszyn
2026/07/05 11:30
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Osoby wyczekujące na grową adaptację przygód Blade’a mogą czuć się zaniepokojone. Sprawy nie wydają się bowiem wyglądać najlepiej.

Od wielu tygodni docierają do nas doniesienia na temat losu projektu. Losu dość smutnego.

Marvel’s Blade
Marvel’s Blade

XBOX nie chce dłużej wykładać pieniędzy na Marvel’s Blade?

Nową porcją doniesień podzielił się tym razem Jeff Grubb, który był gościem podcastu na kanale Giant Bomb. Według źródeł, do których dotarł insider, pomimo przedłużającej się ciszy prace nad Marvel’s Blade cały czas trwały. Dzięki temu gra opowiadająca o losach Dziennego Marka ma znajdować się na zaawansowanym etapie rozwojowym. Zaawansowanym na tyle, że jeszcze w tym roku planowano pokaz, który wreszcie dałby nam właściwe spojrzenie na to, czym ten projekt w ogóle jest. Dodatkowo produkcja Arkane Studios mogła zadebiutować na rynku już w 2027 roku. Mogła, ale…

GramTV przedstawia:

Właśnie, jest rzekomo duże, bardzo duże ale. Otóż, jak twierdzi Grubb, Marvel’s Blade wymaga jeszcze kilku miesięcy ostatecznego szlifowania, a to kosztowałoby pieniądze. Natomiast XBOX podobno nie chce tych pieniędzy wykładać, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość gry. Jeżeli Zieloni podtrzymają swoje stanowisko, może to oznaczać, że Blade nigdy nie trafi na dyski naszych komputerów i konsol. Z drugiej strony sam insider przyznaje, że w gamingowym dziale Microsoftu panuje swoisty chaos, przez co wiele decyzji potrafi zmieniać się z dnia na dzień. Tak więc los wampirzej produkcji nie jest jeszcze przesądzony.

Trudno też powiedzieć, co z samym studiem tworzącym ten tytuł. Mówi się bowiem, że jedną z ofiar resetu trwającego w szeregach XBOXA może być właśnie Arkane Studios, chociaż brana pod uwagę ma być też sprzedaż studia. W przypadku samego Blade’a też panuje chaos informacyjny, bo już dawno pojawiały się sugestie o możliwym skasowaniu gry, podczas gdy Todd Howard z Bethesdy… chwalił pracę wykonaną przez Arkane.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20566-marvel-s-blade-is-supposed-to-come-out-next-year-but-xbox-will-probably-cancel-it-before-then

Tagi:

News
Arkane Studios
Marvel
skasowany projekt
Xbox
anulowany
anulowanie
Xbox Game Studios
Arkane Lyon
Blade
Marvel's Blade
skasowana gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112