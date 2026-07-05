Marvel’s Blade miało być bliżej, niż sądziliśmy. XBOX może jednak nie dać pieniędzy na dokończenie gry

Osoby wyczekujące na grową adaptację przygód Blade’a mogą czuć się zaniepokojone. Sprawy nie wydają się bowiem wyglądać najlepiej.

Od wielu tygodni docierają do nas doniesienia na temat losu projektu. Losu dość smutnego.

XBOX nie chce dłużej wykładać pieniędzy na Marvel’s Blade?

Nową porcją doniesień podzielił się tym razem Jeff Grubb, który był gościem podcastu na kanale Giant Bomb. Według źródeł, do których dotarł insider, pomimo przedłużającej się ciszy prace nad Marvel’s Blade cały czas trwały. Dzięki temu gra opowiadająca o losach Dziennego Marka ma znajdować się na zaawansowanym etapie rozwojowym. Zaawansowanym na tyle, że jeszcze w tym roku planowano pokaz, który wreszcie dałby nam właściwe spojrzenie na to, czym ten projekt w ogóle jest. Dodatkowo produkcja Arkane Studios mogła zadebiutować na rynku już w 2027 roku. Mogła, ale…