id Software zabiera głos po fali zwolnień. "Wciąż mamy ekipę, której potrzebujemy"

Kadra id miała bowiem wrócić do poziomu, na jakim była, gdy w 2016 roku przywrócono do życia markę DOOM:
Dziękujemy wszystkim za wsparcie w tym tygodniu.
Choć nasze studio odczuło skutki tych zmian, dotknęły one różne zespoły. Wciąż mamy ekipę, której potrzebujemy do tworzenia gier i technologii, z których słyniemy. Nasz obecny zespół jest mniej więcej tej samej wielkości, co w czasie prac nad DOOM-em. Zawsze mieliśmy płaską strukturę studia, w której każdy jest twórcą, i pozostaniemy wierni tej filozofii w przyszłości.
Skupiamy się na wspieraniu siebie nawzajem oraz członków zespołu, którzy ucierpieli w wyniku tych zmian. Zamierzamy nadal tworzyć świetne gry i technologię, które definiowały nas przez ostatnie 35 lat, i nie możemy się doczekać spotkania z Wami na QuakeConie w sierpniu tego roku.
GramTV przedstawia:
W teorii możliwe zatem, że przyszłość id wcale nie musi malować się w ciemnych barwach. Tom Warren z The Verge zapewnia nawet, iż rozpoczęto wczesne prace nad kolejną odsłoną DOOM-a. Mimo to już wcześniej głos w sprawie wydarzeń w studiu zabrali jego dwaj legendarni współzałożyciele, John Romero i John Carmack, którzy z jednej strony nie szczędzili gorzkich słów w stronę Microsoftu, a z drugiej starali się pokrzepić tych, którzy w id pozostali.
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