id Software zabiera głos po fali zwolnień. "Wciąż mamy ekipę, której potrzebujemy"

W związku z ostatnimi wydarzeniami w XBOX-ie najwięcej mówi się o… id Software. Do tego stopnia, że samo studio postanowiło zabrać głos.

Przypomnijmy, że gamingowy dział Microsoftu pozbył się kilku zespołów. W innych natomiast doszło do zwolnień.

id Software uspokaja fanów po zwolnieniach

W tej drugiej grupie znalazło się również id. Oficjalnie żadne liczby nie zostały podane, niemniej pojawiły się doniesienia o uszczupleniu kadr o około połowę. W praktyce miało to oznaczać rozstanie ze 136 osobami – 96 pracującymi stacjonarnie oraz 40 zdalnie. Do tak niepokojących liczb doszły też wpisy zwolnionych, którzy określali sytuację w studiu mianem krwawej łaźni. Nie brakowało też obaw o przyszłość silnika id Tech oraz możliwą degradację ekipy do roli zaledwie studia pomocniczego. W obliczu medialnego zgiełku przemówiło wreszcie samo id, które w ten sposób chciało uspokoić fanów swoich gier. Włodarze z Teksasu chcieli przekonać przy tym, że sytuacja wcale nie wygląda tak źle.