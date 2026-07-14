Nowy Magneto odnaleziony? Marvel znalazł pierwszego aktora do X-Menów

Po sieci krążą również spekulacje, kto wcieli się w Profesora X.

Marvel Studios może być coraz bliżej skompletowania obsady nowej wersji X-Men. Według najnowszych, nieoficjalnych doniesień Adam Driver otrzymał rolę Magneto, natomiast Patrick Wilson jest rozważany jako kandydat do zagrania Charlesa Xaviera. X-Men – Marvel znalazł nowego Magneto i Profesora X? Informację o zaangażowaniu Adama Drivera jako jednego z antagonistów filmu przekazał profil MyTimeToShineHello. Doniesienia zostały następnie potwierdzone przez informatora znanego jako ApocHorseman, który doprecyzował, że aktor miał podpisać umowę na wcielenie się w Magneto. Marvel Studios nie skomentowało tych informacji, dlatego należy traktować je wyłącznie jako plotkę. Wczytywanie ramki mediów.

Driver jest doskonale znany widzom jako Kylo Ren z trylogii kontynuującej sagę Gwiezdnych wojen. Aktor był już wcześniej łączony z Kinowym Uniwersum Marvela. Miał prowadzić rozmowy w sprawie roli Reeda Richardsa w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, jednak ostatecznie postać Pana Fantastycznego zagrał Pedro Pascal. Adam Driver ma na koncie również dwie nominacje do Oscara, które otrzymał za występy w filmach Czarne bractwo. BlacKkKlansman oraz Historia małżeńska. W ostatnich latach można go było oglądać także w takich produkcjach jak Dom Gucci, Ostatni pojedynek, Ferrari oraz Co jest grane, Davis? Nie wiadomo jeszcze, jak dużą rolę Magneto odegra w przygotowywanym filmie. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że głównym przeciwnikiem nowych X-Men może zostać Mister Sinister. Obecność Erika Lehnsherra nie musi jednak oznaczać rezygnacji z tego pomysłu. Magneto może funkcjonować jako rywal Charlesa Xaviera, niejednoznaczny sojusznik mutantów albo jedna z najważniejszych postaci rozwijanych w kolejnych produkcjach.

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Bohater został stworzony przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego, a po raz pierwszy pojawił się w komiksie X-Men numer 1 z 1963 roku. Magneto potrafi kontrolować pola magnetyczne i należy do najpotężniejszych mutantów w uniwersum Marvela. Jego konflikt z profesorem X wynika przede wszystkim z odmiennego podejścia do relacji między mutantami a ludźmi. Charles Xavier wierzy w możliwość pokojowego współistnienia, podczas gdy Magneto wielokrotnie przekonywał, że mutanci powinni przejąć kontrolę nad własną przyszłością. W komiksach postać nie zawsze była jednak złoczyńcą. Erik wielokrotnie współpracował z X-Men, a nawet stawał się członkiem zespołu. Na dużym ekranie Magneto był dotychczas grany przez Iana McKellena oraz Michaela Fassbendera. McKellen wystąpił po raz pierwszy w filmie X-Men z 2000 roku, a następnie powracał w kolejnych odsłonach serii. Fassbender przejął rolę młodszej wersji bohatera w X-Men: Pierwsza klasa i pojawił się również w filmach X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, X-Men: Apocalypse oraz X-Men: Mroczna Phoenix. W sieci pojawiła się także plotka dotycząca nowego profesora X. Według doniesień związanych z serwisem Nexus Point News Marvel Studios może brać pod uwagę Patricka Wilsona, znanego między innymi z filmów Aquaman oraz Obecność. Informacja nie została jednak potwierdzona przez inne wiarygodne źródła, dlatego jej prawdziwość budzi obecnie jeszcze większe wątpliwości niż w przypadku castingu Drivera. Zaangażowanie Wilsona oznaczałoby pewną zmianę w ekranowym wizerunku Charlesa Xaviera. Postać jest kojarzona przede wszystkim z Patrickiem Stewartem oraz Jamesem McAvoyem, dzięki którym widzowie przyzwyczaili się do brytyjskiego brzmienia profesora X. W komiksowym pierwowzorze Xavier jest jednak Amerykaninem urodzonym w Nowym Jorku, dlatego wybór Wilsona byłby zgodny z materiałem źródłowym. Reżyserem nowego filmu o mutantach został Jake Schreier, twórca Thunderbolts*. Marvel Studios oficjalnie przygotowuje się do przedstawienia nowej wersji X-Men po zakończeniu obecnej sagi MCU. Kevin Feige potwierdził wcześniej, że bohaterowie otrzymają nowych odtwórców, a przyszłe historie mają mocniej koncentrować się na młodych mutantach, którzy czują się odrzuceni przez otoczenie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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