Xbox ogłosił wielką restrukturyzację. Firma pozbywa się 5 studiów i zwalnia 3 200 osób

Ogłoszono wielkie zmiany w Xboxie. Te studia już nie będą należeć do Microsoftu.

To jedna z najpoważniejszych decyzji w historii gamingowego działu Microsoftu. Po tygodniach spekulacji oraz medialnych doniesień firma potwierdziła, że rozpoczyna biznesowy reset, który obejmie zarówno studia deweloperskie, jak i zespoły odpowiedzialne za platformę, usługi oraz zarządzanie. Informacje przekazała pracownikom CEO Xboxa, Asha Sharma, w obszernej wiadomości wewnętrznej.

Microsoft oficjalnie potwierdził szeroko zakrojoną restrukturyzację działu Xbox. W jej ramach pracę ma stracić około 3 200 osób, a kilka znanych zespołów deweloperskich, w tym Double Fine, Compulsion Games, Ninja Theory, Undead Labs oraz Arkane, zostanie sprzedanych lub wyprowadzonych poza struktury firmy. Jednocześnie Xbox zapewnia, że żaden z publicznie zapowiedzianych projektów first party nie został anulowany w ramach ogłoszonych zmian.

Rozpoczynamy najważniejszą restrukturyzację w historii Xboxa. Po dokładnym namyśle podjęłam trudną decyzję o zmniejszeniu naszego zespołu o około 3200 osób w trakcie roku fiskalnego 2027. Obejmie to około 1600 stanowisk likwidowanych już dziś, a dodatkowo cztery studia opuszczą Xboxa i przejdą pod nowe zarządzanie.

Największą zmianą jest decyzja o odłączeniu od Xbox Game Studios kilku rozpoznawalnych zespołów. Double Fine Productions, znane między innymi z Psychonauts, oraz Compulsion Games, czyli twórcy South of Midnight, mają powrócić do niezależnego modelu działania. Co istotne, oba studia zachowają swoje marki, dotychczasowy katalog oraz prawa własności intelektualnej.

Ninja Theory, odpowiedzialne za serię Senua, oraz Undead Labs, znane z State of Decay, mają natomiast trafić do nowych właścicieli. Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione, gdyż proces sprzedaży nie został jeszcze formalnie zakończony. Microsoft zapewnia jednak, że nowe umowy obejmują finansowanie dalszego rozwoju kluczowych projektów, w tym Senua oraz State of Decay 3.

Osobna sytuacja dotyczy Arkane, czyli studia kojarzonego z Dishonored oraz zapowiedzianym Marvel’s Blade. Sharma przekazała, że w przypadku francuskiego zespołu rozpoczęto wymagane konsultacje z radą pracowników. Dopiero po ich zakończeniu Microsoft będzie mógł przedstawić szczegóły dotyczące dalszych strategicznych opcji dla studia. Firma zostanie prawdopodobnie również sprzedana.

Compulsion Games i Double Fine Productions wrócą pod zarządzanie swoich zespołów i staną się niezależnymi studiami wraz ze swoimi markami, katalogiem oraz zapleczem na kolejne gry. Ninja Theory i Undead Labs uzgodniły warunki przejścia do nowych właścicieli, wraz z finansowaniem potrzebnym do ukończenia i rozwijania Senua oraz State of Decay 3. We Francji kierownictwo Arkane rozpoczyna wymagane konsultacje z radą pracowników, aby przeanalizować potencjalne opcje strategiczne.

W wiadomości do pracowników Sharma stwierdziła wprost, że obecna kondycja Xboxa nie jest zdrowa. Według niej dział funkcjonuje przy marżach od trzech do dziesięciu razy niższych niż porównywalne firmy platformowe i wydawnicze. Xbox miał również wejść w obecną generację z mniejszą bazą użytkowników oraz wyższą strukturą kosztów.

Szefowa Xboxa przyznała, że Microsoft mocno postawił na Game Pass, wydawanie gier na wielu platformach oraz szersze portfolio treści. Te obszary miały wygenerować wartość, ale nie rozwijały się w tempie, którego oczekiwała firma. W tym samym czasie podstawowy biznes słabł, a Xbox dokładał kolejne zespoły, inwestycje i czas, licząc na poprawę wyników.

Nasza działalność nie jest dziś zdrowa. Działamy przy marżach od trzech do dziesięciu razy niższych niż porównywalne biznesy platformowe i wydawnicze. Weszliśmy w dziewiątą generację z mniejszą bazą instalacyjną i wyższą strukturą kosztów.

Sharma podkreśliła także, że od 2018 roku Microsoft bardzo agresywnie rozbudowywał portfolio studiów. Problem w tym, że rynek również się zmienił, a liczba powstających gier jest dziś większa niż kiedykolwiek wcześniej. Xbox konkuruje już nie tylko z największymi wydawcami, lecz także z niezależnymi studiami, które potrafią przyciągać uwagę graczy przy znacznie mniejszych strukturach i kosztach.

Od 2018 roku agresywnie rozszerzaliśmy nasze portfolio studiów, podczas gdy liczba gier tworzonych co miesiąc w całej branży przewyższa dziś łączny wynik z ostatnich dziesięciu lat. Konkurujemy już nie tylko z największymi wydawcami, lecz także z mniejszymi studiami niezależnymi. Nie jest ani możliwe, ani pożądane, aby posiadać każde świetne niezależne studio.

Restrukturyzacja nie ograniczy się wyłącznie do pięciu wspomnianych studiów. Zwolnienia oraz przesunięcia inwestycji obejmą również inne części gamingowego biznesu Microsoftu. Zmiany mają dotknąć w różnym stopniu zespoły Activision, Bethesda oraz ZeniMax, Blizzard, King, Mojang i Xbox Game Studios.

Sharma zaznaczyła, że firma będzie przekierowywać środki na projekty o wyższym priorytecie. Jednocześnie przekazała, że w ramach tej redukcji nie zostaną anulowane żadne gry ani projekty first party, które zostały już publicznie zapowiedziane.

Wprowadzamy również redukcje w innych jednostkach, a w niektórych przypadkach przenosimy inwestycje na projekty o wyższym priorytecie. Skala tych zmian różni się w Activision, Bethesda i ZeniMax, Blizzard, King, Mojang oraz Xbox Game Studios. W ramach tych redukcji nie anulujemy żadnych publicznie zapowiedzianych gier ani projektów first party.

Mojang i King będą teraz raportować bezpośrednio do Sharmy. Według szefowej Xboxa oba studia stały się czymś więcej niż klasycznymi zespołami deweloperskimi. Minecraft oraz marki Kinga mają dziś funkcjonować jak platformy i należeć do największych filarów firmy pod względem miesięcznej liczby aktywnych graczy.