Obsidian nadal ma DNA twórców New Vegas? Deweloper odpowiada krytykom studia

Adler zapewnił, że chociaż Obsidian się zmienił, to zachował swoje DNA:

Kolejnym trudnym aspektem jest oglądanie wysypu domorosłych ekspertów od chłodnych kalkulacji, którzy nagle się uaktywniają, by rozprawiać o tym, czym Obsidian jest, a czym nie jest. Liczba sytuacji, w których widzę ludzi niemających pojęcia o tym, kto pracował nad naszymi poprzednimi grami lub jaki był ich wkład, a rozpisujących się o tym, jak to Obsidian nie jest już tym, kim był kiedyś... jest zatrważająca. Przez większość czasu nie tylko się mylą, ale wręcz rozpowszechniają ogromne ilości dezinformacji. [...]

Czy Obsidian jest taki sam jak 20 lat temu? Nie, oczywiście, że nie. Nic nie pozostaje takie samo. Ale DNA Obsidianu jest takie samo, jak zawsze. To samo DNA, które stworzyło KotOR, New Vegas, NWN2 i Kijek Prawdy.

Pamiętajcie po prostu, że kiedy widzicie ludzi wymądrzających się na temat Obsidianu, kłapiących dziobem o tym, kim jesteśmy teraz w porównaniu do tego, kim byliśmy wtedy, słuchacie kogoś, kto pieje o czymś, o czym nie ma bladego pojęcia – nie wie, jak powstaje gra ani kto przyczynił się do sukcesu naszych poprzednich produkcji.

W dzisiejszych czasach do przestrzeni publicznej trafia mnóstwo pogłosek i domysłów, które aż nazbyt często są powielane przez tych, którzy usłyszeli jakąś plotkę na korytarzu lub podłapali strzępek rozmowy przy dystrybutorze z wodą. W większości przypadków widzimy, że komentarze zyskują rozgłos tylko dlatego, że ktoś ma wyrobioną pozycję, nawet jeśli to, co mówi, jest palcem po wodzie pisane.