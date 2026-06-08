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Blade od Arkane skasowany? Niepokojące plotki

Maciej Petryszyn
2026/06/08 15:15
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Wczorajsze XBOX Games Showcase 2026 przyniosło kilka ciekawych ogłoszeń. Fani Dziennego Marka jednak nie mieli powodów do radości.

Wyczekiwanej przez nich produkcji nie tylko nie pokazano. Otóż pojawiły się również plotki, iż ta mogła zostać skasowana.

Marvel’s Blade
Marvel’s Blade

Marvel’s Blade od Arkane nie powstanie?

Wspomniane XBOX Games Showcase 2026 transmitowane było nie tylko na oficjalnym kanale na YouTube, ale również na licznych restreamach. Jeden z nich prowadzony był przez Giant Bomb i to tam padły zaskakujące słowa. Jeden z branżowych insiderów, Jeff Grubb, zapytany przez widza o Marvel’s Blade, odparł, iż ten wyczekiwany projekt może już nie istnieć. – Gra Blade’a faktycznie może być martwa – podsumował po prostu Grubb. Z jednej strony nie padło nic więcej, ale z drugiej sama wypowiedź brzmiała poważnie. Warto też wspomnieć, że dziennikarz wcześniej przewidział brak Gears of War: E-Day na PlayStation 5, co nadaje mu wiarygodności.

GramTV przedstawia:

Prace nad Marvel’s Blade rozpoczęły się jeszcze w 2022 roku. Za produkcję odpowiedzialne jest Arkane Lyon, czyli studio, które wcześniej dało nam Deathloop czy też serię Dishonored. Niemniej o istnieniu tego tytułu dowiedzieliśmy się dopiero pod koniec 2023 roku. To wtedy podczas The Game Awards zaprezentowano nam 1,5-minutowy trailer. Z kolei w drugiej połowie 2024 roku rozpoczęto pełną produkcję. I… to tyle, bo na razie nie wiemy nic więcej. Fani marki mogą jednak łapać się myśli, że Marvel’s Blade nadal jest obecne na stronie Arkane, a w sieci aktywna pozostaje oferta pracy na stanowisko character technical artist, bezpośrednio powiązane właśnie z tą grą.

Warto wspomnieć, że sam Blade zdecydowanie nie ma ostatnio szczęścia. Już na początku tego roku pojawiły się informacje o tym, że pierwszy od 2004 roku film aktorski o Dziennym Marku nie powstanie. Mimo to Mahershala Ali, nowy odtwórca postaci, ma zadebiutować w roli wampira podczas jednej z superbohaterskich produkcji Marvela. Na razie więc jedynym aktorem, który wcielił się w Blade’a, pozostaje Wesley Snipes, który nawiasem mówiąc podczas Deadpool & Wolverine zaliczył sentymentalny powrót do tegoż bohatera po dwóch dekadach.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20049-marvel-s-blade-from-arkane-studios-may-have-been-canceled

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
plotka
Arkane Studios
Marvel
Plotki
skasowany projekt
Arkane Lyon
Jeff Grubb
Blade
Marvel's Blade
skasowana gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112