Blade od Arkane skasowany? Niepokojące plotki

Wyczekiwanej przez nich produkcji nie tylko nie pokazano. Otóż pojawiły się również plotki, iż ta mogła zostać skasowana.

Marvel’s Blade od Arkane nie powstanie?

Wspomniane XBOX Games Showcase 2026 transmitowane było nie tylko na oficjalnym kanale na YouTube, ale również na licznych restreamach. Jeden z nich prowadzony był przez Giant Bomb i to tam padły zaskakujące słowa. Jeden z branżowych insiderów, Jeff Grubb, zapytany przez widza o Marvel’s Blade, odparł, iż ten wyczekiwany projekt może już nie istnieć. – Gra Blade’a faktycznie może być martwa – podsumował po prostu Grubb. Z jednej strony nie padło nic więcej, ale z drugiej sama wypowiedź brzmiała poważnie. Warto też wspomnieć, że dziennikarz wcześniej przewidział brak Gears of War: E-Day na PlayStation 5, co nadaje mu wiarygodności.