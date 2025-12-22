Zaloguj się lub Zarejestruj

Krytyka AI kontra liczby. Steam pokazuje, które gry naprawdę wygrywają

Patrycja Pietrowska
2025/12/22 18:30
0
0

Kontrowersje wokół AI w grach nie hamują sprzedaży.

Temat generatywnej sztucznej inteligencji stał się jednym z najbardziej zapalnych punktów dyskusji w branży gier wideo u schyłku roku. Negatywne reakcje części społeczności nie przekładają się jednak bezpośrednio na gorsze wyniki finansowe, co potwierdzają najnowsze zestawienia sprzedaży na platformie Steam. Obecnie czołowe, płatne produkcje na platformie są w różnym stopniu powiązane z ostatnimi wyznaniami deweloperów lub oskarżeniami dotyczącymi używania algorytmów.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

AI dzieli graczy, ale nie wpływa na sprzedaż

Wśród tych gier znajdują się takie hity jak ARC Raiders, Clair Obscur: Expedition 33 oraz Battlefield 6. Cały proces wzmożonej kontroli ze strony fanów rozpoczął się od szczerej wypowiedzi szefa studia Larian, Swena Vincke, który wspomniał o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do sprawdzania nowych koncepcji przy projekcie nowej odsłony serii Divinity.

Sytuacja ta szybko dotknęła też inne projekty, a najbardziej jaskrawym przykładem stała się gra Clair Obscur: Expedition 33, która po ujawnieniu prawdy utraciła przyznany jej wcześniej tytuł niezależnej gry roku. Inny przypadek dotyczy strzelanki ARC Raiders, w której zaimplementowano głosy postaci stworzone przez systemy AI. Również Battlefield 6 został wciągnięty w wir podejrzeń po tym, jak użytkownicy zakwestionowali autentyczność zaprezentowanych materiałów wizualnych.

GramTV przedstawia:

W kontrze do tych wydarzeń, twórcy Blue Prince deklarują proces całkowicie wolny od algorytmów. Produkcja ta otrzymała tytuł niezależnej gry roku, gdy został on odebrały Clair Obscur: Expedition 33. Jak przekazał wydawca Blue Prince, Raw Fury, gra „została w całości stworzona przez ludzi – z pełnym ludzkim instynktem”.

Top 10 bestsellerów Steama wygląda obecnie następująco:

  1. Counter-Strike 2
  2. ARC Raiders
  3. Steam Deck
  4. Where Winds Meet
  5. Baldur’s Gate 3
  6. Clair Obscur: Expedition 33
  7. Battlefield 6
  8. EA Sports FC 26
  9. Dota 2
  10. Kingdom Come: Deliverance 2
Źródło:https://www.thegamer.com/clair-obscur-arc-raiders-top-steam-ai-contorversy/

Tagi:

News
Steam
kontrowersje
sztuczna inteligencja
Battlefield 6
ARC Raiders
bestseller
AI
Clair Obscur: Expedition 33
Blue Prince
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

