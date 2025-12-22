Krytyka AI kontra liczby. Steam pokazuje, które gry naprawdę wygrywają

Temat generatywnej sztucznej inteligencji stał się jednym z najbardziej zapalnych punktów dyskusji w branży gier wideo u schyłku roku. Negatywne reakcje części społeczności nie przekładają się jednak bezpośrednio na gorsze wyniki finansowe, co potwierdzają najnowsze zestawienia sprzedaży na platformie Steam. Obecnie czołowe, płatne produkcje na platformie są w różnym stopniu powiązane z ostatnimi wyznaniami deweloperów lub oskarżeniami dotyczącymi używania algorytmów.

AI dzieli graczy, ale nie wpływa na sprzedaż

Wśród tych gier znajdują się takie hity jak ARC Raiders, Clair Obscur: Expedition 33 oraz Battlefield 6. Cały proces wzmożonej kontroli ze strony fanów rozpoczął się od szczerej wypowiedzi szefa studia Larian, Swena Vincke, który wspomniał o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do sprawdzania nowych koncepcji przy projekcie nowej odsłony serii Divinity.