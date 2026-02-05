Czeska odpowiedź na Gothica i Wiedźmina z datą premiery. Nowe RPG wygląda bardzo obiecująco

Już wkrótce na Steam zadebiutuje nowa gra dla fanów Gothica.
Niezależne czeskie studio Perun Creative ogłosiło datę premiery wczesnej wersji swojej nowej produkcji. Kromlech, gra action-RPG, z elementami immersive sima oraz roguelite’a, zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steam już 5 marca. Twórcy zapowiadają, że early access potrwa około dwunastu miesięcy, a w tym czasie do gry trafi pełna zawartość oraz wszystkie planowane mechaniki i funkcje.
Kromlech przenosi graczy do mrocznego świata inspirowanego epoką żelaza oraz kulturami celtyckimi. Produkcja stawia na surowy klimat heroicznego fantasy, w którym bohaterów nie definiują szlachetne ideały, lecz konsekwencje ich czynów. Gracz wciela się w Cronacha, samotnego wojownika żyjącego u kresu świata, który próbuje odkryć prawdę o nadciągającym końcu i być może znaleźć sposób, aby go powstrzymać.
Twórcy podkreślają, że już wersja wczesnego dostępu zaoferuje wszystkie fundamenty rozgrywki. Świat gry został przygotowany ręcznie i ma funkcjonować jako reaktywny sandbox, w którym działania gracza wpływają na otoczenie. Podczas eksploracji będzie można odkrywać sekrety, zdobywać skarby oraz mierzyć się z licznymi przeciwnikami, a wybory moralne i styl gry mają realnie kształtować przebieg przygody.
Istotnym elementem Kromlech jest swoboda rozwoju postaci. Gracze będą mogli dopasować styl walki i zdolności poprzez modyfikowanie ekwipunku, korzystanie z mistycznych mikstur, rytuałów oraz znaków wojennych, a także poprzez trening i poświęcenie. System walki ma oferować różnorodne podejścia, od precyzyjnych uderzeń wykorzystujących słabości wroga, po brutalną siłę i agresywne starcia w samym centrum bitwy.
Rozwój bohatera ma prowadzić do zdobywania sławy oraz legendarnych przydomków, które będą odzwierciedlać dokonania gracza. Twórcy zaznaczają jednak, że rozgłos może być równie niebezpieczny, co potężny, a każda decyzja niesie konsekwencje. Więcej informacji o dalszym rozwoju projektu i kolejnych aktualizacjach mamy poznać w trakcie trwania programu Early Access.
