Czeska odpowiedź na Gothica i Wiedźmina z datą premiery. Nowe RPG wygląda bardzo obiecująco

Niezależne czeskie studio Perun Creative ogłosiło datę premiery wczesnej wersji swojej nowej produkcji. Kromlech, gra action-RPG, z elementami immersive sima oraz roguelite’a, zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steam już 5 marca. Twórcy zapowiadają, że early access potrwa około dwunastu miesięcy, a w tym czasie do gry trafi pełna zawartość oraz wszystkie planowane mechaniki i funkcje.

Kromlech – data premiery we wczesnym dostępie na Steam

Kromlech przenosi graczy do mrocznego świata inspirowanego epoką żelaza oraz kulturami celtyckimi. Produkcja stawia na surowy klimat heroicznego fantasy, w którym bohaterów nie definiują szlachetne ideały, lecz konsekwencje ich czynów. Gracz wciela się w Cronacha, samotnego wojownika żyjącego u kresu świata, który próbuje odkryć prawdę o nadciągającym końcu i być może znaleźć sposób, aby go powstrzymać.