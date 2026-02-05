Zaloguj się lub Zarejestruj

Czeska odpowiedź na Gothica i Wiedźmina z datą premiery. Nowe RPG wygląda bardzo obiecująco

Radosław Krajewski
2026/02/05 11:15
0
0

Już wkrótce na Steam zadebiutuje nowa gra dla fanów Gothica.

Niezależne czeskie studio Perun Creative ogłosiło datę premiery wczesnej wersji swojej nowej produkcji. Kromlech, gra action-RPG, z elementami immersive sima oraz roguelite’a, zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steam już 5 marca. Twórcy zapowiadają, że early access potrwa około dwunastu miesięcy, a w tym czasie do gry trafi pełna zawartość oraz wszystkie planowane mechaniki i funkcje.

Kromlech

Kromlech – data premiery we wczesnym dostępie na Steam

Kromlech przenosi graczy do mrocznego świata inspirowanego epoką żelaza oraz kulturami celtyckimi. Produkcja stawia na surowy klimat heroicznego fantasy, w którym bohaterów nie definiują szlachetne ideały, lecz konsekwencje ich czynów. Gracz wciela się w Cronacha, samotnego wojownika żyjącego u kresu świata, który próbuje odkryć prawdę o nadciągającym końcu i być może znaleźć sposób, aby go powstrzymać.

Twórcy podkreślają, że już wersja wczesnego dostępu zaoferuje wszystkie fundamenty rozgrywki. Świat gry został przygotowany ręcznie i ma funkcjonować jako reaktywny sandbox, w którym działania gracza wpływają na otoczenie. Podczas eksploracji będzie można odkrywać sekrety, zdobywać skarby oraz mierzyć się z licznymi przeciwnikami, a wybory moralne i styl gry mają realnie kształtować przebieg przygody.

GramTV przedstawia:

Istotnym elementem Kromlech jest swoboda rozwoju postaci. Gracze będą mogli dopasować styl walki i zdolności poprzez modyfikowanie ekwipunku, korzystanie z mistycznych mikstur, rytuałów oraz znaków wojennych, a także poprzez trening i poświęcenie. System walki ma oferować różnorodne podejścia, od precyzyjnych uderzeń wykorzystujących słabości wroga, po brutalną siłę i agresywne starcia w samym centrum bitwy.

Rozwój bohatera ma prowadzić do zdobywania sławy oraz legendarnych przydomków, które będą odzwierciedlać dokonania gracza. Twórcy zaznaczają jednak, że rozgłos może być równie niebezpieczny, co potężny, a każda decyzja niesie konsekwencje. Więcej informacji o dalszym rozwoju projektu i kolejnych aktualizacjach mamy poznać w trakcie trwania programu Early Access.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/2406680/Kromlech/

