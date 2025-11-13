Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 w ogniu krytyki. Twórcy generują płatne treści za pomocą AI?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/13 19:00
Gracze wychwycili, że twórcy Battlefielda 6 wykorzystują AI do generowania nowej zawartości.

Społeczność Battlefielda jest ponownie oburzona, ale tym razem chodzi o podejrzenie użycia grafiki generowanej przez AI w nowym pakiecie kosmetycznym “Windchill” do Battlefield 6. W ostatnich godzinach czujni gracze dopatrzyli się niepokojących szczegółów na jednej z naklejek, a wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z wadliwym projektem stworzonym przez generatywną sztuczną inteligencję. W mediach społecznościowych zawrzało. Część fanów uznaje sprawę za drobny problem, jednak dla wielu jest to kolejny sygnał znacznie poważniejszego zjawiska, które coraz mocniej wkracza do branży gier.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 generuje kosmetyki za pomocą AI?

Na subreddicie Battlefielda jeden z użytkowników udostępnił grafikę z pakietu Windchill, zwracając uwagę na naklejkę na karcie gracza, która według wielu “śmierdzi” generatywną AI. Obraz przedstawia żołnierza umieszczonego wewnątrz płatka śniegu, trzymającego karabin M4A1, jednak detale broni wzbudziły natychmiastowe podejrzenia. Karabin na grafice ma bowiem dwie lufy, jedną nad drugą, a także wygląda, jakby posiadał dwie osłony przy wylocie. To rozwiązania praktycznie niespotykane w rzeczywistej broni palnej i typowe dla błędów popełnianych przez algorytmy generujące obrazy.

Po publikacji zbliżenia naklejki użytkownicy masowo ruszyli do komentarzy, podkreślając, że to nie jedyny element w Battlefield 6, który wygląda na wygenerowany przez AI. Opinie były wyjątkowo ostre. Jeden z graczy napisał: “Sam fakt, że nikt tego nie wyłapał przed premierą, pokazuje, jak mało się starają”, z kolei inny dodał: “Pieniądze już mają, więc nie obchodzi ich, na jakim wzgórzu zdecydujesz się umrzeć. Nie zabrakło też krytyki samej technologii:

Sztuka AI bazuje na kradzionych pracach i zabiera pracę prawdziwym artystom.

Nie zapłaciłem za śmieci z AI. EA, zapłaćcie swoim pie**onym artystom!”

Kontrowersje wokół wykorzystania AI w grach narastają, a sytuacja z Battlefield 6 tylko dolewa oliwy do ognia. Tym bardziej że niedawno zadebiutowało pierwsze na świecie demo gry stworzonej w 100% przy użyciu AI i jak komentują gracze, efekt był dokładnie taki, jakiego można było się spodziewać.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-under-fire-suspected-ai-art/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

