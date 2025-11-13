Battlefield 6 w ogniu krytyki. Twórcy generują płatne treści za pomocą AI?

Społeczność Battlefielda jest ponownie oburzona, ale tym razem chodzi o podejrzenie użycia grafiki generowanej przez AI w nowym pakiecie kosmetycznym “Windchill” do Battlefield 6. W ostatnich godzinach czujni gracze dopatrzyli się niepokojących szczegółów na jednej z naklejek, a wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z wadliwym projektem stworzonym przez generatywną sztuczną inteligencję. W mediach społecznościowych zawrzało. Część fanów uznaje sprawę za drobny problem, jednak dla wielu jest to kolejny sygnał znacznie poważniejszego zjawiska, które coraz mocniej wkracza do branży gier.

Battlefield 6 generuje kosmetyki za pomocą AI?

Na subreddicie Battlefielda jeden z użytkowników udostępnił grafikę z pakietu Windchill, zwracając uwagę na naklejkę na karcie gracza, która według wielu “śmierdzi” generatywną AI. Obraz przedstawia żołnierza umieszczonego wewnątrz płatka śniegu, trzymającego karabin M4A1, jednak detale broni wzbudziły natychmiastowe podejrzenia. Karabin na grafice ma bowiem dwie lufy, jedną nad drugą, a także wygląda, jakby posiadał dwie osłony przy wylocie. To rozwiązania praktycznie niespotykane w rzeczywistej broni palnej i typowe dla błędów popełnianych przez algorytmy generujące obrazy.

Wczytywanie ramki mediów.