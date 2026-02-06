Roblox chwali się nową technologią. AI stworzyło coś bardzo podobnego do Clair Obscur: Expedition 33

Roblox Corporation zaprezentowało swoje najnowsze eksperymentalne rozwiązania z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji, które w przyszłości mają umożliwić użytkownikom tworzenie całych, grywalnych światów. Firma, znana z platformy opartej niemal wyłącznie na treściach tworzonych przez społeczność, coraz mocniej inwestuje w rozwój narzędzi AI, licząc na dalsze rozszerzenie możliwości kreatywnych graczy. Najnowszy pokaz technologii spotkał się jednak z wyraźnie podzielonym odbiorem. Roblox pokazuje przyszłość gier z AI Roblox w serii wpisów w mediach społecznościowych przedstawił rozwiązanie określane jako 4D Generation. Funkcja ta pozwala już teraz generować interaktywne obiekty 3D, takie jak pojazdy czy elementy otoczenia, na podstawie prostych opisów tekstowych. Znacznie więcej emocji wzbudził jednak kolejny etap prac badawczych, nazwany przez twórców „real-time dreaming”.

W ramach tego konceptu użytkownicy mają otrzymać możliwość generowania w czasie rzeczywistym w pełni grywalnych światów wideo, tworzonych na podstawie dowolnego tekstu lub obrazu. Co więcej, takie środowiska mają być automatycznie konwertowane do natywnego formatu Roblox, aby wiele osób mogło jednocześnie w nich uczestniczyć. Firma określa tę wizję mianem „Dream Theater”. Pokaz możliwości technologii wywołał jednak lawinę komentarzy. Roblox opublikował materiał wideo, w którym na podstawie bardzo ogólnego polecenia powstała scena przedstawiająca kobietę poruszającą się po świetlistej jaskini. Wielu odbiorców zwróciło uwagę, że wygenerowany obraz do złudzenia przypominał bohaterkę i lokację z gry Clair Obscur: Expedition 33, choć w znacznie mniej czytelnej i zniekształconej formie. Internauci szybko zaczęli ironizować, pytając, dlaczego technologia „stworzyła Expedition 33” i kpiąc z jakości wygenerowanej wizji.

Do sprawy odniósł się współzałożyciel i dyrektor generalny firmy, David Baszucki, wyjaśniając, że model został wytrenowany zarówno na wewnętrznych danych Roblox, jak i na materiałach wideo pochodzących z otwartych źródeł. Podkreślił przy tym skalę danych generowanych przez społeczność, wskazując, że gracze spędzają na platformie łącznie około 13 miliardów godzin miesięcznie. Informacje te są obecnie wykorzystywane do trenowania modeli świata oraz nieliniowych postaci sterowanych przez AI. Choć Roblox prezentuje swoje rozwiązania jako przyszłość interaktywnej rozrywki, pierwsze demonstracje pokazują, że technologia wciąż znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl.




