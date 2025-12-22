Clair Obscur: Expedition 33 traci tytuł Gry Roku. Indie Game Awards dyskwalifikują tytuł

Organizatorzy wydarzenia promującego niezależnych twórców gier podjęli stanowczą decyzję w sprawie stosowania sztucznej inteligencji.
Wydarzenie Indie Game Awards przyniosło gwałtowny zwrot akcji w oficjalnych wynikach konkursu. Pierwotnie głównym laureatem zostało Clair Obscur: Expedition 33 opracowane przez studio Sandfall Interactive. Produkcja ta zwyciężyła w prestiżowych kategoriach Najlepszy Debiut oraz Gra Roku. Jednak organizatorzy podjęli decyzję o odebraniu twórcom tych nagród z powodu wykorzystania w procesie deweloperskim technologii generatywnej sztucznej inteligencji.
Nagły zwrot na Indie Game Awards. Clair Obscur zdyskwalifikowane po ujawnieniu generatywnej AI
Zmiana werdyktu nastąpiła po odkryciu tego faktu, co miało miejsce już po sfinalizowaniu głosowania i nagraniu samej gali przez grupę Six One Indie, która odpowiada za organizację widowiska. Zespół Six One Indie utrzymuje rygorystyczne stanowisko dotyczące zakazu stosowania sztucznej inteligencji w projektach ubiegających się o nominacje. Podczas zgłaszania Clair Obscur: Expedition 33 do konkursu, przedstawiciele Sandfall Interactive zadeklarowali, że nie używali takich narzędzi przy tworzeniu gry.
Prawda wyszła na jaw dopiero w dniu premiery gali w 2025 roku, gdy deweloperzy oficjalnie potwierdzili obecność technologii generatywnej w swoim tytule. Zatajenie tych informacji oraz późniejsze przyznanie się do winy doprowadziło do natychmiastowej dyskwalifikacji produkcji z listy nominowanych, gdyż naruszało to zasady obowiązujące podczas ceremonii.
Indie Game Awards zajmują jednoznaczne, restrykcyjne stanowisko wobec wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji zarówno w trakcie procesu nominacyjnego, jak i podczas samej ceremonii. W momencie zgłoszenia gry do rozpatrzenia przedstawiciele Sandfall Interactive potwierdzili, że przy produkcji Clair Obscur: Expedition 33 nie korzystano z generatywnej AI. W związku z tym, że Sandfall Interactive potwierdziło użycie generatywnej AI w dniu premiery Indie Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 zostaje zdyskwalifikowane i traci swoją nominację. – przekazano w oświadczeniu (via Insider Gaming).
Po wykluczeniu pierwotnego zwycięzcy, nagrody przyznano deweloperom zajmującym drugie miejsca w rankingu. Tym samym laur za Najlepszy Debiut trafił do twórców gry Sorry We’re Closed, a najważniejszy tytuł Gry Roku otrzymała produkcja Blue Prince.
