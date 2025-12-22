Clair Obscur: Expedition 33 traci tytuł Gry Roku. Indie Game Awards dyskwalifikują tytuł

Wydarzenie Indie Game Awards przyniosło gwałtowny zwrot akcji w oficjalnych wynikach konkursu. Pierwotnie głównym laureatem zostało Clair Obscur: Expedition 33 opracowane przez studio Sandfall Interactive. Produkcja ta zwyciężyła w prestiżowych kategoriach Najlepszy Debiut oraz Gra Roku. Jednak organizatorzy podjęli decyzję o odebraniu twórcom tych nagród z powodu wykorzystania w procesie deweloperskim technologii generatywnej sztucznej inteligencji.

Nagły zwrot na Indie Game Awards. Clair Obscur zdyskwalifikowane po ujawnieniu generatywnej AI

Zmiana werdyktu nastąpiła po odkryciu tego faktu, co miało miejsce już po sfinalizowaniu głosowania i nagraniu samej gali przez grupę Six One Indie, która odpowiada za organizację widowiska. Zespół Six One Indie utrzymuje rygorystyczne stanowisko dotyczące zakazu stosowania sztucznej inteligencji w projektach ubiegających się o nominacje. Podczas zgłaszania Clair Obscur: Expedition 33 do konkursu, przedstawiciele Sandfall Interactive zadeklarowali, że nie używali takich narzędzi przy tworzeniu gry.