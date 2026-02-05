Dlaczego Timothée Chalamet odciął się od Woody’ego Allena?

Timothée Chalamet wraca na nagłówki – i nie chodzi tylko o nową rolę. Popularny aktor znów znalazł się w centrum dyskusji wokół wydarzeń sprzed kilku lat, tyczących się jego udziału w filmie W deszczowy dzień w Nowym Jorku w reżyserii Woody’ego Allena. Aktor wyraźnie dystansuje się od reżysera. Informacja pochodzi z bloga World of Reel.

Dlaczego Timothée Chalamet dystansował się od Woody’ego Allena?

Chalamet zagrał tam jedną z głównych ról, ale niedługo po premierze, w 2018 roku, publicznie odciął się od reżysera. Dlaczego? Był to moment kulminacyjny ruchu #MeToo, gdy ponownie wróciły oskarżenia o molestowanie seksualne formułowane w kierunku Allena przez Dylan Farrow, jego córkę. Aktor ogłosił wtedy, że przekaże całe swoje wynagrodzenie z filmu na organizacje wspierające ofiary przemocy seksualnej oraz społeczność LGBT, podkreślając, że nie chce czerpać finansowych korzyści z tej produkcji.