Nioh 3 przyciąga tłumy. Rekordowy wynik na Steamie już pierwszego dnia

Patrycja Pietrowska
2026/02/07 09:00
Rekordowe zainteresowanie Nioh 3.

Premiera Nioh 3 okazała się największym sukcesem serii na platformie Steam. Najnowsza produkcja studia Team Ninja osiągnęła w szczytowym momencie 70 186 graczy jednocześnie, ustanawiając nowy rekord popularności marki na PC. Co istotne, wynik ten został uzyskany w mniej niż dobę od debiutu.

Nioh 3
Nioh 3

Nioh 3 bije rekordy na PC. Ponad 70 tysięcy graczy jednocześnie

Nioh 3 zadebiutowało jednocześnie na PlayStation 5 oraz PC. Wcześniejsze odsłony nie mogły pochwalić się podobnym zainteresowaniem na Steamie. Nioh: Complete Edition osiągnęło maksymalnie 10 649 graczy jednocześnie, natomiast Nioh 2 zanotowało wynik na poziomie 41 325 użytkowników.

Choć Nioh 3 może pochwalić się najlepszym startem w historii cyklu, tytuł nie pobił jeszcze rekordu innej produkcji Team Ninja. Wo Long: Fallen Dynasty osiągnęło na Steamie 75 906 graczy jednocześnie, jednak obecne tempo wzrostu sugeruje, że nowa odsłona Nioh może zbliżyć się do tego wyniku w kolejnych dniach.

GramTV przedstawia:

Ogólny odbiór gry pozostaje bardzo dobry. Nioh 3 jest chwalone przede wszystkim za system walki, intensywne starcia oraz rozwój postaci. W recenzjach tytuł zbiera wysokie noty, co w połączeniu z rekordowym zainteresowaniem na Steamie potwierdza, że najnowsza odsłona serii trafiła w oczekiwania fanów.

Nioh 3 zadebiutowało 6 lutego na PlayStation 5 oraz PC. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Nioh 3 - recenzja gry, o którą nikt nie prosił, ale każdy jej potrzebował.

Źródło:https://gamingbolt.com/nioh-3-sets-new-franchise-record-on-steam-with-over-70000-peak-concurrent-players

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

