Nioh 3 przyciąga tłumy. Rekordowy wynik na Steamie już pierwszego dnia

Premiera Nioh 3 okazała się największym sukcesem serii na platformie Steam. Najnowsza produkcja studia Team Ninja osiągnęła w szczytowym momencie 70 186 graczy jednocześnie, ustanawiając nowy rekord popularności marki na PC. Co istotne, wynik ten został uzyskany w mniej niż dobę od debiutu.

Nioh 3 bije rekordy na PC. Ponad 70 tysięcy graczy jednocześnie

Nioh 3 zadebiutowało jednocześnie na PlayStation 5 oraz PC. Wcześniejsze odsłony nie mogły pochwalić się podobnym zainteresowaniem na Steamie. Nioh: Complete Edition osiągnęło maksymalnie 10 649 graczy jednocześnie, natomiast Nioh 2 zanotowało wynik na poziomie 41 325 użytkowników.