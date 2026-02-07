Nioh 3 przyciąga tłumy. Rekordowy wynik na Steamie już pierwszego dnia

Premiera Nioh 3 okazała się największym sukcesem serii na platformie Steam. Najnowsza produkcja studia Team Ninja osiągnęła w szczytowym momencie 70 186 graczy jednocześnie, ustanawiając nowy rekord popularności marki na PC. Co istotne, wynik ten został uzyskany w mniej niż dobę od debiutu.
Nioh 3 bije rekordy na PC. Ponad 70 tysięcy graczy jednocześnie
Nioh 3 zadebiutowało jednocześnie na PlayStation 5 oraz PC. Wcześniejsze odsłony nie mogły pochwalić się podobnym zainteresowaniem na Steamie. Nioh: Complete Edition osiągnęło maksymalnie 10 649 graczy jednocześnie, natomiast Nioh 2 zanotowało wynik na poziomie 41 325 użytkowników.
Choć Nioh 3 może pochwalić się najlepszym startem w historii cyklu, tytuł nie pobił jeszcze rekordu innej produkcji Team Ninja. Wo Long: Fallen Dynasty osiągnęło na Steamie 75 906 graczy jednocześnie, jednak obecne tempo wzrostu sugeruje, że nowa odsłona Nioh może zbliżyć się do tego wyniku w kolejnych dniach.
Ogólny odbiór gry pozostaje bardzo dobry. Nioh 3 jest chwalone przede wszystkim za system walki, intensywne starcia oraz rozwój postaci.W recenzjach tytuł zbiera wysokie noty, co w połączeniu z rekordowym zainteresowaniem na Steamie potwierdza, że najnowsza odsłona serii trafiła w oczekiwania fanów.
