Embark Studios nie zwalnia tempa. Dwa nowe projekty po ARC Raiders

Szef Embark Studios zdradza plany.

Po udanym okresie związanym z ARC Raiders studio Embark Studios nie zamierza zwalniać tempa. Dyrektor generalny firmy, Patrick Söderlund, ujawnił, że zespół pracuje obecnie nad dwoma kolejnymi grami. Informacje te padły niedługo po doniesieniach dotyczących budżetu ARC Raiders. Sukces ARC Raiders otwiera nowe drzwi. Embark Studios pracuje nad kolejnymi grami W rozmowie z IGN szef Embark Studios wyjaśnił, że dochody generowane przez ARC Raiders zapewniły firmie nie tylko bezpieczeństwo finansowe, ale także stabilność zatrudnienia dla zespołu deweloperskiego. Sukces gry umożliwił studiu dalszy rozwój, powiększenie kadry oraz kontynuowanie prac nad bieżącymi projektami, w tym dalszym wsparciem ARC Raiders oraz rozwojem The Finals.

Söderlund podkreślił, że stabilna sytuacja finansowa daje twórcom przestrzeń do planowania przyszłości bez presji natychmiastowych rezultatów. W tym kontekście potwierdził, że Embark Studios ma obecnie w produkcji dwa nowe tytuły, które zespół zamierza ukończyć w przyszłości. Choć nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących ich gatunku ani etapu zaawansowania, sama zapowiedź kolejnych projektów sugeruje, że studio chce stopniowo rozszerzać swoje portfolio.

GramTV przedstawia:

Według CEO rentowność ARC Raiders była dla zespołu wyraźną ulgą, szczególnie w realiach branży, w której wiele studiów zmaga się z problemami finansowymi i redukcją zatrudnienia. Söderlund zaznaczył, że osiągnięte wyniki pozwalają nie tylko inwestować w nowe gry, ale także dbać o warunki pracy deweloperów. Wskazał na możliwość oferowania konkurencyjnych wynagrodzeń oraz systemów premiowych dla osób zaangażowanych w produkcję gry. Szef Embark Studios nie pominął również roli społeczności. Podziękował graczom za wsparcie oraz decyzje zakupowe, które bezpośrednio przełożyły się na sukces ARC Raiders. Przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



