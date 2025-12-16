Larian Studios przyznaje się do korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji. Divinity będzie "Larianem bez hamulców"

Studio Larian korzysta z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier, jednak nadchodząca odsłona serii Divinity nie będzie zawierała żadnych treści wygenerowanych przez AI.

Temat AI pojawił się po ogłoszeniu nowej gry z uniwersum Divinity podczas gali The Game Awards. Będzie to kolejny spory projekt Larian po ogromnym sukcesie Baldur’s Gate 3, który wyróżniał się skalą i złożonością produkcji. Swen Vincke, dyrektor generalny studia, potwierdził w rozmowie z serwisem Bloomberg, że Divinity nie będzie zawierało treści tworzonych przez AI, choć studio wykorzystuje sztuczną inteligencję w procesie produkcji. Divinity nie będzie zawierało treści wygenerowanych przez AI Vincke wyjaśnił, że Larian wykorzystuje generatywną AI głównie jako narzędzie pomocnicze. Technologia służy między innymi do eksplorowania pomysłów, rozwijania wewnętrznych prezentacji, tworzenia koncepcji graficznych oraz pisania tymczasowych tekstów roboczych. Jak zaznaczył szef studia, AI nie przełożyła się na radykalny wzrost efektywności produkcji. Jednocześnie Vincke stanowczo podkreślił, że w nowym Divinity finalnie wszystkie treści będą tworzone przez ludzi.

Korzystanie z AI spotkało się początkowo z pewnym oporem wewnątrz zespołu, jednak według Vinckego obecnie pracownicy są mniej więcej pogodzeni z tym w jaki sposób z niej korzystają. Studio nie postrzega sztucznej inteligencji jako zagrożenia dla deweloperów, lecz jako dodatkowe narzędzie wspierające kreatywność. Vincke już wcześniej podczas konferencji GDC zaznaczał w rozmowie z Eurogamerem, że AI nie zastąpi twórców: Nie widzimy w niej zamiennika dla deweloperów, ale coś, co pozwala nam robić więcej. To dodatkowe narzędzie, z którym eksperymentujemy, choć wciąż jest dalekie od pełnej użyteczności.

Larian chce, aby nowa gra z serii Divinity powstała szybciej niż Baldur’s Gate 3. W osiągnięciu tego celu pomóc mają nie tylko narzędzia AI, ale także równoległe tworzenie wątków fabularnych i zadań, zamiast pracy w ściśle liniowym modelu. Studio systematycznie się również rozrasta. Vincke przyznał, że wraz z rozwojem firmy pojawiają się nowe wyzwania organizacyjne. Swen stwierdził: Wielu założycieli ma ten sam problem. Musisz być duży, żeby stworzyć swoją grę, a wraz z rozmiarem dochodzą obowiązki, których wcześniej nawet sobie nie wyobrażałeś. W tym samym wywiadzie dla Bloomberga Vincke określił nową Divinity jako “Larian bez żadnych hamulców”, potwierdzając jednocześnie, że będzie to turowa gra RPG. Na zakończenie warto dodać, że na początku tygodnia ukazała się aktualizacja nowej generacji do Divinity: Original Sin 2, która jest już dostępna na Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.