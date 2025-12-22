Blue Prince na celowniku po Indie Game Awards. Twórcy reagują na oskarżenia o użycie AI

Wydawca Blue Prince wydał specjalne oświadczenie w odpowiedzi na bezpodstawne zarzuty o stosowanie sztucznej inteligencji.
Ostatnie wydarzenia związane z Indie Game Awards wywołały niemałe poruszenie w branży gier. Po ujawnieniu prawdy o procesie tworzenia gry Clair Obscur: Expedition 33 i odebraniu jej nagród, głównym beneficjentem zmiany werdyktu została produkcja Blue Prince. To właśnie ten projekt przejął tytuł niezależnej Gry Roku.
Blue Prince niezależną Grą Roku. Twórcy odpierają zarzuty o wykorzystanie AI
Radość twórców została zakłócona przez spekulacje sugerujące, że studio Dogubomb również mogło potajemnie wykorzystywać narzędzia generatywne. Sytuacja ta stała się punktem wyjścia do ostrego sporu o granice między ludzkim wysiłkiem a wsparciem ze strony maszynowych algorytmów.
Głównym źródłem zamieszania był materiał w serwisie The Escapist, który bez przedstawienia twardych dowodów zakwestionował rzetelność autorów nagrodzonego tytułu. Choć tekst został później poprawiony, fala podejrzeń zmusiła wydawcę gry do podjęcia stanowczych kroków w celu ochrony wizerunku deweloperów. Firma Raw Fury kategorycznie zaprzeczyła tym doniesieniom, podkreślając, że Blue Prince jest efektem ośmiu lat intensywnego wysiłku Tondy Rosa oraz jego współpracowników.
Dla osób, które potrzebują potwierdzenia:
W Blue Prince nie wykorzystano sztucznej inteligencji. Gra została w całości stworzona przez ludzi – z pełnym ludzkim instynktem – przez Tondę Rosa (@dogubomb) oraz jego zespół. To efekt ośmiu lat pracy, napędzanej wyobraźnią i kreatywnością, i jesteśmy niezwykle dumni z tego, co Tonda osiągnął.
W przypadku konkursu Indie Game Awards reguły są jednak nieubłagane i wymagają pełnej weryfikacji braku ingerencji algorytmów w finalny produkt. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Blue Prince zadebiutował 10 kwietnia 2025 roku. Gra została stworzona przez Dogubomb i wydana przez Raw Fury.
