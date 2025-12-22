Blue Prince na celowniku po Indie Game Awards. Twórcy reagują na oskarżenia o użycie AI

Ostatnie wydarzenia związane z Indie Game Awards wywołały niemałe poruszenie w branży gier. Po ujawnieniu prawdy o procesie tworzenia gry Clair Obscur: Expedition 33 i odebraniu jej nagród, głównym beneficjentem zmiany werdyktu została produkcja Blue Prince. To właśnie ten projekt przejął tytuł niezależnej Gry Roku.

Blue Prince niezależną Grą Roku. Twórcy odpierają zarzuty o wykorzystanie AI

Radość twórców została zakłócona przez spekulacje sugerujące, że studio Dogubomb również mogło potajemnie wykorzystywać narzędzia generatywne. Sytuacja ta stała się punktem wyjścia do ostrego sporu o granice między ludzkim wysiłkiem a wsparciem ze strony maszynowych algorytmów.